Dünyanın en büyük üçüncü eğitim zirvesi İstanbul’da başladı

Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS desteği ve DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu katkılarıyla düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne 70’den fazla ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katıldı. 112 konuşmacının katıldığı zirvede, toplam üç günde 42 panel ve seminer gerçekleştirilecek. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS- Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın gerçekleştirdiği zirveye, Malezya Yükseköğretim Bakanı Idris Jusoh’dan başka Tunus, Yemen ve Cezayir yükseköğretim bakanları da katıldı. Zirvede ayrıca, 250 üniversitenin standı da yer alıyor.

"Bu etkinlik ile kıtaları bir araya getirdik"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS- Başkanı Dr. Mustafa Aydın, dünyanın dört bir yanından gelen akademi camiasını bir araya getirmek suretiyle kıtaları İstanbul'da buluşturduklarına değinerek, "Avrasya yükseköğretim zirvesinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki üç gün boyunca bölgemizdeki bütün yükseköğretimle ilgili çalışmaları, yükseköğretim camiası ile bir araya getirerek, kıtaları yükseköğretimle birleştirmek suretiyle burada sizlerle buluşturacağız. Avrasya Üniversiteler Birliği gelmiş olduğu noktada bugün bütün dünyaya ışık verecek, yol açacak ve vizyon sağlayacak bir noktaya geldi. Bu etkinliğin katılımcılarımıza faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Nitekim katılımcılarımız fuar alanında bulunan seçkin üniversiteler ile görüşmeler düzenleyip çalışmalarının temelini atabilirler. Bu zirve ile birlikte ülkemiz için yurt içi ve yurt dışında oluşturulmak istenen ön yargılara ve bu yanlış algıyı oluşturmak isteyen mihraklara bugün dünyanın dört bir yanından gelip bu çatı altında toplanan yükseköğretim sistemi temsilcileri ve vizyonerleri en güzel cevabı vermiştir" dedi.

"Örnek iş birlikleri kurulacak"

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin, Avrasya coğrafyasında ki üniversiteleri bir araya getirerek akademi alanında örnek iş birlikleri ile ortak bir sinerji oluşturmak maksadıyla kurulduğunu söyleyen Dr. Mustafa Aydın, "Bunun yanı sıra Avrasya Üniversiteler Birliğimiz, bölge yükseköğretimin gelişimi için yoğun çalışmalar ortaya koymuştur. Bu çalışmalar ile birlikte dünyaya barış mesajlarını vermeyi amaçlıyoruz. Bir geleneğe dönüştürdüğümüz Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ni 2 bin katılımcımız ile gerçekleştiriyoruz. Konusunda uzman 80 konuşmacısı ile Avrasya Yükseköğretim Zirvemiz üç gün boyunca bir eğitim festivaline ev sahipliği yapacaktır. Katılımcılarımız online olarak ve etkinlik alanında 2019 yılı zirvesi için rezervasyonlarını gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca katılımcılarımız bu zirve ile birlikte ikili görüşmeler neticesinde iş birliklerini geliştirecek projelere ve programlara imza atmak üzere yola çıkacaklardır. Daha şimdiden online olarak 400 görüşmenin planlanmış olması buranın sinerjisini göstermektedir. Üç gün boyunca eğitim alanlarındaki yenilikleri yakalamak ve yeni iş birliklerini kurmak ve farklı alanlardaki gelişmelerden haberdar olmak için bir arada bulunacağız ve birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

“Yükseköğretimde küresel iş birliği” vurgusu

Dr. Mustafa Aydın’dan sonra söz alan AB Eski Bakanı Egemen Bağış, zirvenin İstanbul’da gerçekleştirilmesinin önemine değinerek “Bugün eğitimin kalbi İstanbul’da atıyor” diye konuştu. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er Türkiye’de yükseköğretimin geldiği noktayı rakamlarla özetlerken “Yükseköğretimde nitel başarıyı yakaladık. Şimdi sıra kaliteyi yükseltmeye geldi” dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem Mevlana’nın ‘Bir mum başka bir mumu yakmakla ışığını kaybetmez’ sözüne atıf yaparak “Bugün burada bölgedeki bilimsel diplomasi mumlarını yakarak Avrasya’yı aydınlatacağız” derken, Somali Eğitim ve Bilim Bakanı Muhammed Abdulle ise “Eğitim olmadan bölgedeki radikalleri durduramayız, gençliğimizi geleceğe taşıyamayız” diye konuştu. Malezya Yükseköğretim Bakanı İdris Jusoh ise Malezya eğitim sistemini detaylarıyla anlatarak “Avrasya bölgesinde eğitim alanında iş birliği bize kısa zamanda büyük başarılar kazandırır” ifadelerini kullandı. Etkinliğin ana konuşmacısı Waterloo Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur yükseköğretimde küresel iş birliğinin önemine değinirken, uygulama tabanlı eğitimin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte özel konuşmacı olarak yer alan ABD’li olimpiyat şampiyonu atlet DeeDee Trotter ise başarısının sırrını paylaşarak “İnsan kendine inandığı zaman baskı onu yükseltir. Olumlu düşünür ve öz güvenli hareket ederseniz başarırsınız” ifadelerini kullandı.

Avrasya coğrafyasının eğitim politikalarının belirleneceği EURIE 2018- Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde, uluslararasılaşma, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları, bölgenin eğitim stratejileri, trendleri ve fırsatlar konuşulacak. Ayrıca, ikili görüşmelerle de işbirlikleri’ yapılacak. Ayrıca Türkiye’den 300’e yakın devlet ve vakıf üniversitesi ile Rusya, Çin, Amerika, Birleşik Krallık, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak, Malezya, İspanya, Almanya, Fransa ve KKTC’nin ülke bazında stantların yer alacağı zirvede eğitim alanında önemli adımların atılması bekleniyor.