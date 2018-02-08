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Dünyanın en büyük uluslararası hukuk dava yarışması İstanbul’da

Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Philip C. Jessup Uluslararası Kurgusal Dava Yarışması’nın Türkiye Ulusal Elemeleri, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Uluslararası Hukuk Kulübü’nün desteğiyle 10 – 11 Şubat 2018 tarihlerinde BAU ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Dünyanın en büyük uluslararası hukuk dava yarışması İstanbulda

08 Şubat 2018 15:27

Bu sene, Türkiye’de altı takımın katılımı ile gerçekleşecek Ulusal Elemeler'de, takımlar, People’s Democratic Republic of Anduchenca ve Federal Republic of Rukaruku devletleri arasındaki hukuki uyuşmazlıkta tarafları temsilen usul ve esas problemlerini yargı önüne taşıyacaklar. Her bir karşılaşmanın avukat ve akademisyenlerden oluşan 3'er kişilik hakem paneli tarafından ve İngilizce olarak yürütüleceği toplam 13 karşılaşma sonucunda birinciliği kazanan ekibimiz, 1-7 Nisan 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.’de düzenlenecek Uluslararası Finaller'de ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

Dünya çapında 95 ülkeden 645'ten fazla üniversitenin katıldığı yarışmada, ulusal elemelerde başarılı olan takımlar, ülkelerini temsil etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Uluslararası Finaller'e gitmeye hak kazanacak. Kurgulanmış ülkelerin arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda (International Court of Justice) görülen bir davanın simülasyonundan meydana gelen yarışmanın amacı, uluslararası hukukun dünya genelinde kökleştirilmesi ve gelişmesinin yanı sıra hukuk öğrencilerine, uygulamalı olarak, avukatlık niteliklerinin kazandırılması yönünde. Uluslararası nitelikteki dava konusu, sözlü savunmaların yapılmasından yaklaşık 8-9 ay önce öğrencilere sunuluyor ve böylece öğrenciler yoğun bir çalışma temposundan geçiyor. Nihayetinde, yarışmanın ödülü ise dünya hukuk çevrelerinde prestijli bir organizasyonun kazananı olma onuruna erişebilmek ve söz konusu üstün başarı da çeşitli iş, staj ile akademik eğitim imkânlarını beraberinde getiriyor.
 

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, Philip C. Jessup Uluslararası Kurgusal Dava Yarışm, Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA)

 

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