Yılanların çoğunluğu tehlikeli ve öldürücüdür. İnsanlar ismini duyduğunda bile korkmaktadır. Görüntüleriyle ve özellikleriyle dikkat çeken yılanlar vatandaşlar tarafından sürekli merak edilen hayvanlar haline gelmiştir. Peki, Dünyanın en büyük yılanı hangisidir, kaç metredir? Merak ettiğiniz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dünyanın en büyük yılanı: Anakondalar

Dünya üzerinde yaşayan en büyük yılan Anakonda türüdür. Anakonda yılan türü, yeryüzündeki en büyük yılan olma özelliğine sahiptirler. Anakonda türleri arasında yeşil anakonda, Iguazú anakondası, nehir anakondası gibi farklı türler bulunur.

Dünyanın en büyük yılanı nerelerde yaşar?

Bu devasa yılanların yaşam alanı Venezuela, Brezilya gibi amerika kıtası ülkeleridir.

Dünyanın en büyük yılanın boyu kaç metredir?

Erişkin bir Anakonda yılanının boyu ortalama 8-10 metreye kadar ulaşabilir. dünya üzerinde yaşayan en büyük ve en uzun yılan olma özelliğini elinde tutar. Bu yılanlar yaşamları boyunca büyümeyi sürdürdüklerinden 20 metre uzunluğa ve 500 kiloya kadar erişme rekoruna sahip olabilmektedirler. Ancak bu büyüklüklerin üzerine çıktıkları görülmez.

Dünyanın En Büyük Yılanı Anakondalar Zehirli midir?

Dünyanın en büyük yılanı olan Anakondaların hiçbiri zehirli değildir. Ancak avlarını yakaladıklarında sımsıkı sararak büyük bir baskı oluşturur ve boğarak öldürürler. Anakonda yılanının dişleri ve zehirlerinin yerine geçen esnek çeneleri ve avını yakalamak için çok güçlü kasları bulunmaktadır. Yakaladığı ve sarmaladığı canlılarda ilk olarak solunum faaliyeti sonlanır. Dişi olan yılanlarda erkeklere oranla boğazlarının geriye doğru eğik olduğu bilinir. Bu nedenle dişiler erkeklere göre avlarını daha kolay şekilde sarar. Sardığı avı kesinlikle elinden kaçamaz. Ancak kendi isteğiyle avını bırakırsa, kurtulabilir. Bu yılanların derileri koyu zeytin renginde yuvarlaklarla kaplı olur. Bu nedenle bulanık bataklık sularda mükemmel şekilde saklanabilirler. Yırtıcı ve tehlikeli olan anakondalar, avlarına tuzak kurarlar.