Diğer
Kategoriler

Dünyanın en büyük yılanı hangisidir, kaç metredir?

Yılanlar insanların en çok korktuğu hayvan türlerinin başında yer almaktadır. Yılanlar yılanların büyüklükleri türlerine göre değişmektedir. Peki, Dünyanın en büyük yılanı hangisidir, kaç metredir? Tüm detaylar haberimizde...

Dünyanın en büyük yılanı hangisidir, kaç metredir?

07 Mart 2018 15:55
5 metrelik dev anakonda! - Tıkla İzle

Yılanların çoğunluğu tehlikeli ve öldürücüdür. İnsanlar ismini duyduğunda bile korkmaktadır. Görüntüleriyle ve özellikleriyle dikkat çeken yılanlar vatandaşlar tarafından sürekli merak edilen hayvanlar haline gelmiştir. Peki, Dünyanın en büyük yılanı hangisidir, kaç metredir? Merak ettiğiniz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dünyanın en büyük yılanı: Anakondalar

Dünya üzerinde yaşayan en büyük yılan Anakonda türüdür. Anakonda yılan türü, yeryüzündeki en büyük yılan olma özelliğine sahiptirler. Anakonda türleri arasında yeşil anakonda, Iguazú anakondası, nehir anakondası gibi farklı türler bulunur.

Dünyanın en büyük yılanı nerelerde yaşar?

Bu devasa yılanların yaşam alanı Venezuela, Brezilya gibi amerika kıtası ülkeleridir.

Dünyanın en büyük yılanın boyu kaç metredir?

Erişkin bir Anakonda yılanının boyu ortalama 8-10 metreye kadar ulaşabilir. dünya üzerinde yaşayan en büyük ve en uzun yılan olma özelliğini elinde tutar. Bu yılanlar yaşamları boyunca büyümeyi sürdürdüklerinden 20 metre uzunluğa ve 500 kiloya kadar erişme rekoruna sahip olabilmektedirler. Ancak bu büyüklüklerin üzerine çıktıkları görülmez.

Dünyanın En Büyük Yılanı Anakondalar Zehirli midir?

Dünyanın en büyük yılanı olan Anakondaların hiçbiri zehirli değildir. Ancak avlarını yakaladıklarında sımsıkı sararak büyük bir baskı oluşturur ve boğarak öldürürler. Anakonda yılanının dişleri ve zehirlerinin yerine geçen esnek çeneleri ve avını yakalamak için çok güçlü kasları bulunmaktadır. Yakaladığı ve sarmaladığı canlılarda ilk olarak solunum faaliyeti sonlanır. Dişi olan yılanlarda erkeklere oranla boğazlarının geriye doğru eğik olduğu bilinir. Bu nedenle dişiler erkeklere göre avlarını daha kolay şekilde sarar. Sardığı avı kesinlikle elinden kaçamaz. Ancak kendi isteğiyle avını bırakırsa, kurtulabilir. Bu yılanların derileri koyu zeytin renginde yuvarlaklarla kaplı olur. Bu nedenle bulanık bataklık sularda mükemmel şekilde saklanabilirler. Yırtıcı ve tehlikeli olan anakondalar, avlarına tuzak kurarlar.

Etiketler: anakonda, Dünyanın en büyük yılanı, yılan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç