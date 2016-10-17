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Dünyanın en çılgın şenliklerinden birine ev sahipliği yapacak

Rize dünyanın en çılgın şenliklerinden bir tanesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11 Kasım tarihinde Rize’nin Kaçkar Dağı zirvesine yakın bin nokta olan 2 bin 900 metredeki Büyük Deniz Gölü’nde gerçekleştirilecek olan 3. Yüzme Şenliği'nde katılımcılar dondurucu soğukta buzul gölüne girip yüzecekler.

Dünyanın en çılgın şenliklerinden birine ev sahipliği yapacak

17 Ekim 2016 17:03

Çılgın projenin mimarı ise Rizeli doğa fotoğrafçısı ve Dağcılık Eğitmeni Hasan Önder. Önder, iki yıl önce ilk kez kendisi göle girerek yüzmüştü. Geçtiğimiz yıl ise bu çılgın aktiviteyi bir çok arkadaşı ile birlikte gerçekleşti. Bu yıl ise katılımı arttırmak ve etkinliği geleneksek hale getirmek için çok dana geniş bir organizasyon düzenleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Önder, en önemli amaçlarından bir tanesinin Rize’nin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve farklılıkları tüm dünyaya göstermek olduğunu söyledi. Önder “Rize bir çok buzul göle sahip. Bu göllerin dünyada eşi benzeri yok. Bireysel olarak yaptığımız bu aktiviteyi kollektif hale getirmek istedik. Duyuruları yaptıktan sonra gelen olumlu tepkiler ve yoğun başvuru bizi memnun etti. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde katılımcıları Kavron Yaylası’nda ağırlayacağız. Burada eğlence programları düzenlenecek. İkinci gün ise yaklaşık 4 saatlik bir kar yürüyüşünün ardından Büyük Deniz Buzul Gölü’ne ulaşarak burada yüzeceğiz” dedi.

Önder, yurt dışından da katılımcı beklediklerini belirterek katılımcıların koşullar uygun kıyafet ve donanımla gelmeleri gerektiğini belirtti. 

Göktürk Fırat


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