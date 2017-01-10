Diğer
Kategoriler

Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye

Ajans Press’in medya verilerine göre 2016 yılının başından günümüze kadar medyaya 10 bin 139 insani yardım haberinin yansıdı. Rapora göre, Türkiye, dünyadaki yardımların yaklaşık 10’da 1’ini gerçekleştirdi.

Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye

10 Ocak 2017 10:34

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin yaptığı insani yardımların medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in medya verilerine göre 2016 yılının başından günümüze kadar medyaya 10 bin 139 insani yardım haberinin yansıdığı tespit edildi. 2016 yılında insani yardımlarını devam ettiren Türkiye, dünyadaki yardımların yaklaşık 10’da 1’ini gerçekleştirdi. Diğer bir deyişle dünyadaki mağdur insanlara ulaşan her 10 liranın 1 lirasını Türkiye verdi. Dünyada en çok insani yardımın gerçekleştirildiği ülke Suriye olurken, Suriye’yi sırasıyla Güney Sudan, Irak ve Filistin takip etti. Medyaya yansıyan haberlerde ise en çok Suriye ve Türkmenlere yapılan yardımların haber yapıldığı görüldü. 2016 yılında en çok konuşulan insani yardım haberleri arasında İsrail’le buzların erimesi sonucunda Gazze limanına yardım taşıyan Lady Leyla gemisi de yer aldı.

Milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülke; Türkiye

Türkiye, geçtiğimiz yıl Küresel İnsani Yardım da ABD’nin ardından en çok uluslararası yardım yapan ikinci ülke oldu. Gayri safi milli hasıla gelirinin yaklaşık yüzde 0,37’sini insani yardıma ayıran Türkiye, milli gelirine göre ise dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna geldi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç