Dünyanın en genç şelalesi 400 bin misafiri ağırlıyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve 1974 yılında Fırat Nehrinden akan suların basınçla yönünün değiştirmesi ile doğal olarak ortaya çıkan Çırçır Şelalesi, dünyanın en genç şelalesi olduğu biliniyor. Yerli turistlerin ve gurbetçilerin uğrak mekanı olan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken şelale, yıllık 400 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. 1996 yılında üzerine kurulan tesis ile alabalık üretimi de yapılan şelalede, yıllık 100 ton alabalık tüketiliyor.

Çırçır Şelalesinin 1974 yılında oluştuğunu belirten Keban Alabalık Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şimşek, "Tabi ilk etapta Keban Barajı’nın kaçak suyu olarak nitelendirilmiş ama sonrasında jeoloji mühendislerinin yapmış olduğu çalışmalarda, bu suyun Keban Barajın kaçak değil, Fırat Nehrinden akan suların barajın altında kalması ile o basınçla yönünü değiştirmesiyle oluştuğu anlamış. Bundan dolayı üniversitedeki hocalarımızın da araştırmaları sonucu şu anda dünyanın en genç şelalesi olma özelliğine sahip. Tabi bu su yıllarca boşa akmıştı" dedi.

"KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ ÜRETTİK, BALIK ÜRETİM TESİSİ KURDUK"

Kendilerinin su üzerinde neler yapabilecekleri konusunda düşünceye girip harekete geçtiklerini anımsatan Şimşek, "Bu çalışmalar sonucunda, bu suyun özellikle alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye’deki en ideal sulardan biri olduğunu öğrendik. Bu su üzerinde mini bir HES yaptık. Öncelikle kendi elektriğimizi ürettik. Bununla beraber yavru alabalık üretimi için çok güzel bir tesis kurduk. Ve şu anda yavru alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye’deki en büyük kuruluşlardan birisi bu şelale üzerinde kuruldu" diye konuştu.

"YILLIK 100 TON BALIK TÜKETİLİYOR"

Yıllık en az 300 bin turistin geldiğini aktaran Şimşek, "Hatta bu 350 ile 400 binlere kadar çıkmaktadır. O yıl ki hava şartları önemli. Tabi bölgemizdeki istikrar çok önemli ve şu anda her geçen gün sayımız artıyor. Elazığ’a gelen veya çevre illere gelenlerin ’artık gidip de bir şelaleyi görelim, orada bir balık yiyelim’ noktasına geldik. Şu anda bulunmuş olduğumuz şelalede yıllık 80 ton ile 100 ton arası balık tüketiliyor. Bu da büyük bir rakam. Özellikle Malatya’dan çok ciddi anlamda müşterilerimiz var. Bununla beraber Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Batman ve Mardin’e varıncaya kadar çok ciddi anlamda müşterilerimiz geliyor. Artık burası bir turizm lokasyon bölgesine girmiş durumda. Özellikle tur şirketleri bu bölgeye bir tur bağlantısı yaptıkları taktirde kapsam içerisinde mutlaka Çırçır Şelalesi de bulunur. Müşterilerini mutlaka Çırçır Şelalesine getiriyorlar. Gezdirip bir de balık ikram ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Şelaleyi herkesin görmesini tavsiye eden ziyaretçilerden Mert Göker, "Dünyanın en genç şelalesi ve herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Balıklar çok leziz ve ilk defa bu kadar lezzetli balık yediğime şahit oluyorum. Normalde çok balık seven birisi değilim ama buradaki balık gerçekten çok güzel. Çok başarılı buldum" dedi.

Şelaleyi çok beğendiğini ifade eden Pınar Ulu ise, "Balığın her çeşidi var. Adanası ve köftesi olmak üzere her çeşidi var. O çok hoşumuza gitti. Bir de yaz için dondurma ve çay bahçesi bölümü açmışlar o da çok güzel. Elazığ için bence çok güzel bir turizm yeri. Çok beğendik. Şelalesi serin ve çok güzel. Su harika akıyor. Doğal güzellik muhteşem bence" diye konuştu

Kamil Can Kılıç