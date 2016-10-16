Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dünyanın en güzel kedileri birincilik için yarıştı

Dünyanın en güzel kedileri birincilik için yarıştı

Birbirinden güzel kedilerin yarıştığı 2016 World Cats Show, Doğa Okulları ev sahipliğinde Acıbadem Bilim Kampüsü’nde gerçekleşti.

Dünyanın en güzel kedileri birincilik için yarıştı
Dünyanın en güzel kedileri birincilik için yarıştı - Foto Galeri

16 Ekim 2016 09:56
Dünyanın en güzel kedileri birincilik için yarıştı - Tıkla İzle

2016 World Cats Show Dünya Şampiyonası, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan işbirliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi. Alanının en büyüğü olan ve World Cat Federation (Dünya Kedi Federasyonu) ile Dünya Kedi Irkları Derneği tarafından organize edilen yarışmada, Türkiye dahil birçok ülkeden 200 kedi “en güzel” seçilmek için kıyasıya rekabet etti.

Doğa Okulları ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı kedi temalı yarışmalardan, “Kedi Evi Tasarım Yarışması” birincisi Doğa Okulları Beyoğlu Kampüsü’nden Zeynep Ezel Özkan, ödülünü Dünya Kedi Federasyonu Başkanı Anneliese Hugman’dan, “Kedinin Doğalı Halleri Fotoğraf Yarışması” birincisi Doğa Okulları Beyoğlu Kampüsü'nden Eda Temizkan ödülünü Doğa Okulları Genel Müdür Yardımcısı Ayfer Erdem Batı’dan ve “İllüstrasyon Masal Yarışması” birincisi Doğa Okulları Çekmeköy Kampüsü'nden Furkan Uğur Uyguner ise ödülünü Hürriyet Çocuk Yazarı Ömür Kurt’tan aldı.

Kediler öğrencilerin akademik kazanımlarına da yardımcı oldu
Bu seneki kedi güzellik yarışmasına ev sahipliği yapmalarının verdiği mutluluğu dile getiren Doğa Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım, "Doğa Okulları olarak Kedi Irkları Derneği'nin Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyoruz. Bizler doğa ve canlılarla ilgili her türlü çalışmanın içinde keyifle yer aldık. Bugün de böyle bir organizasyonun içindeyiz. Aynı zamanda Türkiye genelinde öğrencilerimizin akademik kazanımlarına da hizmet eden üç farklı yarışma düzenledik. Yaklaşık olarak bin 500 öğrencinin katılım sağladığı 'kedi sevgisi' konulu masal yarışması, kedi fotoğraf yarışması ve kedi barınakları üzerine 3 farklı yarışma organize ettik" diye konuştu.

"Birbirinden güzel şovlarda dünyanın en güzel kedileri seçilecek"
Bu yarışmaları her yıl düzenlediklerini söyleyen Dünya Kedi Irkları Derneği Başkanı Yasemin Hocaoğlu ise, "2012 yılından itibaren Dünya Kedi Federasyonu'na kabul edilen ilk kedi derneğiyiz. Her yıl ülkemizde yüzlerce kedi severin bir araya geldiği ve dünyanın en güzel kedilerinin seçildiği uluslararası organizasyonları, yarışmaları düzenliyoruz. Bu yılki ayağımız Doğa Okulları'nın misafirperverliğinde gerçekleşiyor. Burada en az 200 kedimiz var. Birbirinden güzel şovlarda dünyanın en güzel kedileri seçilecek. Birbirinden farklı ırklarımız var. Herkesi bu farklı ırkları görmek için buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazanan öğrenciler kupa ile ödüllendirilirken, ayrıca kedi sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla Scottish straight cinsi yavru kedi de hediye edildi. 

Sinem Eryılmaz

Etiketler: Dünyanın en güzel kedileri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!