2016 World Cats Show Dünya Şampiyonası, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan işbirliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi. Alanının en büyüğü olan ve World Cat Federation (Dünya Kedi Federasyonu) ile Dünya Kedi Irkları Derneği tarafından organize edilen yarışmada, Türkiye dahil birçok ülkeden 200 kedi “en güzel” seçilmek için kıyasıya rekabet etti.

Doğa Okulları ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı kedi temalı yarışmalardan, “Kedi Evi Tasarım Yarışması” birincisi Doğa Okulları Beyoğlu Kampüsü’nden Zeynep Ezel Özkan, ödülünü Dünya Kedi Federasyonu Başkanı Anneliese Hugman’dan, “Kedinin Doğalı Halleri Fotoğraf Yarışması” birincisi Doğa Okulları Beyoğlu Kampüsü'nden Eda Temizkan ödülünü Doğa Okulları Genel Müdür Yardımcısı Ayfer Erdem Batı’dan ve “İllüstrasyon Masal Yarışması” birincisi Doğa Okulları Çekmeköy Kampüsü'nden Furkan Uğur Uyguner ise ödülünü Hürriyet Çocuk Yazarı Ömür Kurt’tan aldı.

Kediler öğrencilerin akademik kazanımlarına da yardımcı oldu

Bu seneki kedi güzellik yarışmasına ev sahipliği yapmalarının verdiği mutluluğu dile getiren Doğa Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım, "Doğa Okulları olarak Kedi Irkları Derneği'nin Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyoruz. Bizler doğa ve canlılarla ilgili her türlü çalışmanın içinde keyifle yer aldık. Bugün de böyle bir organizasyonun içindeyiz. Aynı zamanda Türkiye genelinde öğrencilerimizin akademik kazanımlarına da hizmet eden üç farklı yarışma düzenledik. Yaklaşık olarak bin 500 öğrencinin katılım sağladığı 'kedi sevgisi' konulu masal yarışması, kedi fotoğraf yarışması ve kedi barınakları üzerine 3 farklı yarışma organize ettik" diye konuştu.

"Birbirinden güzel şovlarda dünyanın en güzel kedileri seçilecek"

Bu yarışmaları her yıl düzenlediklerini söyleyen Dünya Kedi Irkları Derneği Başkanı Yasemin Hocaoğlu ise, "2012 yılından itibaren Dünya Kedi Federasyonu'na kabul edilen ilk kedi derneğiyiz. Her yıl ülkemizde yüzlerce kedi severin bir araya geldiği ve dünyanın en güzel kedilerinin seçildiği uluslararası organizasyonları, yarışmaları düzenliyoruz. Bu yılki ayağımız Doğa Okulları'nın misafirperverliğinde gerçekleşiyor. Burada en az 200 kedimiz var. Birbirinden güzel şovlarda dünyanın en güzel kedileri seçilecek. Birbirinden farklı ırklarımız var. Herkesi bu farklı ırkları görmek için buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazanan öğrenciler kupa ile ödüllendirilirken, ayrıca kedi sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla Scottish straight cinsi yavru kedi de hediye edildi.

Sinem Eryılmaz