İstanbul Olivium Outlet Center'de, 28-29 Ocak 2017 tarihinde düzenlecek yarışmaya, Dünya Kedi Federasyonu WCF'nin ilk resmi ve tam üyesi olan ve kendi alanında Türkiye'nin en büyük derneği konumundaki, Dünya Kedi Irkları Derneği ev sahipliği yapacak.

Hakemliklerini, dünyanın en önemli kedi otoriteleri kabul edilen isimlerin yapacağı yarışmaya, hem yurtiçinden hem de yurtdışından, çok sayıda seçkin hayvan sever davetli katılacak.

Dünya Kültür Başkenti İstanbul, dünyanın en güzel kedilerini ağırlıyor. Heryıl dünyadaki üreticilerin büyük ilgisini çeken ve binlerce kediseveri ağırlayan Dünya Kedi Irkları Derneği 2017 yılının İlk yarışmasına geri sayıma başladı.

Ülkemizin en büyük ve profesyonel showlarının düzenleyicisi ve Türkiye'nin en aktif ve büyük derneği DKED kedi sahipleri ve birbirinden faklı ırkların boy göstereceği Dünya Kedi Yarışması ile yine büyük bir organizasyona imza atacak.

Dalında Türkiye'nin en büyük yarışmasını düzenleyen ve geçtiğimiz sene binlerce kişi tarafından büyük ilgi gören WCF & DKED Uluslarası Kedi Yarışması bu sene de İstanbul'da düzenleniyor. Geçtiğimiz sene 150 kedinin yarıştığı ve binlerce kişinin Katılımıyla İstanbul Zeytinburnu Olivium AVM'de düzenlenen ve Türkiye dahil bir çok ülkeden yarışmacının katıldığı bu heyecana herkes ortak oldu.

Çeşitli ülkelerden yarışmak için gelen kedi ve sahiplerinin yanı sıra Türkiye'ye ziyarete gelen hayvanseverlerinde ilgisini çeken yarışmaya binlerce kişi katıldı. Birbirinden farklı ve eşsiz kedilerin yarıştığı organizasyon sayesinde Türk kedi ve hayvanseverlerde bu imkana erişmiş oldular. Dünya Kedi Irkları Derneği, WCF World Cat Federation'a kabul edilen ilk Türk kedi topluluğu olma özelliği taşıyor.

BASININ YOĞUN İLGİSİ

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Kedi yarışmasına Türk medyasının da ilgisi büyüktü. Yarışmanın yapılacağı gün ulusal ve yerel kanal, gazete ve görsel medya temsilcileri yarışma alanına gelerek çeşitli röportajlar yaparak bu heyecanı ekranlara ve kitlelerine ulaştırdılar. Daha büyük bir organizasyonla kapılarını katılımcılar başta olmak üzere tüm misafirlere açacak olan Dünya Kedi Irkları Derneği en güzel kedileri seçmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene Cüce, Sphinx, Scottish Fold, Persian ve bir çok özel ırkın katıldığı yarışmayı binlerce kişi heyecanla izlemişti. Organizasyona Türkiye ve dünyada bulunan en güzel ve eşsiz kediler katılmışlardı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

DKED Dünya Kedi Irkları Derneği ve WCF World Cat Federation işbirliği ile 28 & 29 Ocak - 2017 tarihleri arasında başlayacak olan yarışma için başvurular yapıldı. Birbirinden eşsiz ve güzel kediler yarışmaya katılmaya hak kazanırken katılımcıları ve seyircileri ise büyük bir sürpriz bekliyor. Organizasyon 28 Ocak Cumartesi günü sabah saat 10:00 da başlayacak ve en güzel kediler jüri karşısına çıkacaklar. Royal Canin'in ana sponsorluğunda düzenlenen büyük yarışmada birbirinden özel ve sürpriz hediyeler katılımcıları bekliyor olacak ve Kedi Oscarları sahiplerini bulacak.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren kediler için ve sahipleri için çok özel hediyeler ve kupalar hazırlandı. Dereceye giren kedilere özel kupalar, rozetler ve bir çok hediyeler verilecek. Dünya Kedi Irkları Derneği'nin öncülüğünde düzenlenecek yarışma şimdiden çok hareketli ve katılımı yüksek olacağa benziyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel kedilerini hakem koltuğunda yer alan Anneliese Hackman Cornelia Hungerecker Elena Butomova belirleyecek.

International Cat Show

Yer: İstanbul Zeytinburnu

Olivium Outlet Center

Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. No:30 Zeytinburnu/İstanbul

Tarih: 28-29 Ocak 2017

Saat: 10:00-19-00 Arası