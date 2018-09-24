Dünyanın en havalı semtleri belli oldu

kurumu Ajans Press, dünya üzerindeki en havalı semtleri konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Britanya merkezli gezi dergisi Time Out verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın ziyaret edilmesi gereken en havalı 50 semti belli oldu. Bu listeye de Türkiye'den Kadıköy'ün 43'üncü sıradan girmesi dikkat çekti.

Araştırmaya toplam 15 bin kişi anketle katılım sağlarken, katılımcılar "Kadıköy için son birkaç senedir popüler oldu" dedi. Bunun yanı sıra; burada açılan kafeler, restoranlar, barlar, tasarım stüdyoları ve dükkânlar tercih edilmelerindeki en önemli sebep olarak gösterilirken, Avrupa yakasından daha sakin olması listeye girmesinde büyük etken olarak görüldü.

İlk sırada Embajadores var

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, semtlerle ilgili yazılı basına 18 bin 858 haberin yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, yaşam standartları ve konut fiyatlarının en çok konuşulan haberler arasında yer aldığı görüldü. Rapor, ziyaretçilerin turist gibi hissetmeden, oranın 'yerlisi gibi yiyip, içip, takılabileceği' havalı yerlerden oluşturuldu. Böylelikle, listenin ilk sırasına yerleşen semt İspanya'nın başkenti Madrid'deki Embajadores olarak belirlendi. Embajadores'i de ikinci sıradan Euljiro (Seul) takip ederken, üçüncü sıradan Neva Villa de Abua (Medellin), dördüncü sıradan ise Metaxourgeio(Atina) izledi.