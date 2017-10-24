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Dünyanın en hızlı alüminyum yatı 'Silver FAST' Marmaris’te

Silver Fast adlı dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip 80 milyon euroluk yat, Muğla Marmaris'e yakıt almak için geldi.

Dünyanın en hızlı alüminyum yatı Silver FAST Marmariste

24 Ekim 2017 13:23

Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon euroluk "Silver Fast" yatı Marmaris Limanı'na bağlandı. Charter yat firması Burgess'e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat, akşam saatlerinde körfezden giriş yaptı.

Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.10 gün bounca limanda kalacağı öğrenilen Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yapılacağı kaydedildi.

Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts’ın ürettiği ve içerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro. Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin wat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip. 

Vural Efecik
 

Etiketler: silver fast

 

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