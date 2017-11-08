Dünyanın en hızlı alüminyum yatı 'yüzen saray' Bodrum’da

Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon euroluk "Silver Fast" yat Kumbahçe sahili açıklarına demir attı. Charter yat firması Burgess’e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat görenleri kendine hayran bıraktı.

Haftalık kirası 2,5 milyon lira

Uzaktan gri rengiyle, askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın içinin ise bir saraydan farksız olduğu öğrenildi. Her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2,5 milyon lira. 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin watt gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.

Eren Ayhan

