Dünyanın en hızlı arabaları! Dünyanın en hızlı arabası hangisi?

İşte dünyanın en hızlı 25 arabası! Hazırladığımız bu listedeki tüm arabalar tam bir hız canavarı. Özellikle otomobil ve hız severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de 'Dünyanın en hızlı arabası kaç basıyor?' gibi sorular oluyor. Biz de bu merakları gidermek için dünyanın en hızlı arabalarını sizler için derledik. İşte o müthiş arabalar...

İşte en hızlı 25 araba

25. Ferrari 488 GTB (329,9 km/s)

24.McLaren 675LT (329,9 km/s)

23.Aston Martin V12 Vantage S (329,9 km/s)

22.Audi R8 (329,9 km/s)

21.Bentley Continental GT Speed (331,5 km/s)

20.Ferrari GTC4Lusso (334,7 km/s)

19.Porsche 918 Spyder (337,9 km/s)

18.Ferrari F12 Berlinetta (339,5 km/s)

17.Lamborghini Aventador LP 700-4 (349,2 km/s)

16.Ferrari LaFerrari (349,2 km/s)

15.McLaren P1 (349,2 km/s)

14.Jaguar XJ220 (349,2 km/s)

13.Aston Martin One-77 (354,0 km/s)

12.Lamborghini Veneno (355,6 km/s)

11.Apollo Arrow (358,8 km/s)

10.Noble M600 (362,1 km/s)

9.Zenvo ST1 (374,9 km/s)

8.Pagani Huayra BC (383,0 km/s)

7.McLaren F1 (387,8 km/s)

6.Koenigsegg CCR (389,4 km/s)

5.Saleen S7 Twin Turbo (399,1 km/s)

4.SSC Ultimate Aero (411,9 km/s)

3.Bugatti Veyron Super Sport (431,3 km/s)

2.Bugatti Chiron (420+ km/s)