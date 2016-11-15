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Dünyanın en hızlı bilgisayarı TaihuLight oldu

Çin'in geliştirdiği Sunway TaihuLight adlı süper bilgisayar açık arayla dünyanın en hızlısı oldu.


15 Kasım 2016 14:45

Amerikalı ve Alman bilim insanlarınca hazırlanan ve dün yayımlanan dünyanın en hızlı 500 bilgisayarı listesinde (Top500) ilk sırayı Sunway TaihuLight aldı. İşlemcileri Çin'de tasarlanıp üretilen dev süper bilgisayar, Haziran ayında kullanıma girmiş ve o dönemin en hızlı bilgisayarı olan Tianhe-2'yi tahtından indirmişti. Yine Çin'in sahip olduğu Tianhe-2'nin işlemcileri Intel tarafından tedarik edilmişti.
Saniyede 93 milyon işlem yapma kapasitesine sahip olan TaihuLight, böylece her altı ayda bir yayımlanan Top500 listesinde son üç yıldır zirvede bulunan Tianhe-2'yi geride bıraktı. TaihuLight, Tianhe-2'den 3 kat daha hızlı. 

Etiketler: TaihuLight


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