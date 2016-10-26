Rusya: Kirli araba kullanmak yasak

Rusya'da plaka okunmayacak kadar kirliyse ehliyete el konulabiliyor. Alkole bağlı kaza oranın oldukça yüksek olduğu Rusya'da buna benzer oldukça ilginç cezalar mevcut.

Güney Afrika: Otomobiller çobanlara ve sürüye yol vermek zorundalar

Güney Afrika'da karşınıza sürü çıktığı zaman 150 metre öncesinden ikaz lambalarını yakmak gerekiyor, yoksa ağır cezası var.

Avustralya/İngiltere: Taksi Şoförleri Atları Beslemek Zorunda

Şu anda Londra’daki veya Sidney’deki taksilerin atları beslemek için durduklarını hayal etmek zor. Ama tarihte bir dönem taksi şoförü olmanın gereklerinden biri de atları beslemekti. Tabii o zamanın taksileri de at arabalarıydı. Bu iki ülke o zamanlardan bu yana bu yasaları güncellemedikleri için yasa halen geçerli.

Japonya: Yağışlı havalarda yolda biriken suları yayalara sıçratmak suç

İnsanın başına gelebilecek en kötü durumdur belki bu... Keşke Türkiye'de de uygulansa bu ceza

Kanada: Taksiye kötü kokan bir nefesle binmek yasak

Özellikle toplu taşıma araçlarında çok sık rastladığımız bu durumun Kanada'da cezai yaptırımı olması güzel bir olay. Ontario’da kötü kokan nefes suç unsuru sayılıyor. Toronto’da baharatlı yedikten sonra taksiye binme yasağı var. Yaptırımın çok sıkı uygulanmadığına emin olsak da, yasa buraya da gelse hiç fena olmazdı.

Not: Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım