Dünyanın en iyi güreşçileri Taha ve Soner

Serbest stil kategorisinde yapılan değerlendirmede beşinci kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül sıkletinde yine dünyanın en iyisi seçilirken, bu yıl Olimpiyat üçüncülüğünden sonra 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Soner Demirtaş 74 kiloda zirveye çıkarak ilk sırada yerini aldı. U23’te Avrupa şampiyonluğu, büyükler klasmanında ise Avrupa üçüncüsü olan güreşçimiz Süleyman Atlı ikinci sırada yer aldı. Grekoromende ise Olimpiyat ikincisi ve bu yıl yedinci Avrupa Şampiyonluğunu kazanan güreşçimiz Rıza Kayaalp ağır sıklette ikinci sırada yer alırken Kadınlar ağır sıklette ise Yasemin Adar üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) 2017 yılında gerçekleşen turnuvalarda sporcuların elde ettiği derecelere göre ‘Dünyanın En İyi Güreşçileri’ değerlendirme raporunu açıkladı. UWW, geçtiğimiz aylarda yapılan Avrupa Şampiyonası, Pan-Amerika Şampiyonası, Asya Şampiyonası, Yaşar Doğu turnuvası gibi büyük çaplı turnuvalardaki performanslara göre Temmuz ayı değerlendirmesinde bulundu. Serbest, Kadınlar ve Grekoromen branşlarında yapılan değerlendirmede sıkletlerinde dünyanın en iyi 20 sporcusu seçildi. Yapılan seçmelerde listeye Türkiye Milli Takımından 24 sporcu yer alarak dünyada en çok listeye güreşçi sokan ülkelerden biri oldu. UWW, bundan sonraki değerlendirme raporunu önümüzdeki günlerde Paris’te yapılacak olan Dünya Şampiyonasından sonra yapacak.

MİNDERİN KRALI TAHA AKGÜL

Yıllardır tahtını kimseye kaptırmayan Olimpiyat şampiyonumuz ve bu yıl beşinci kez Avrupa Şampiyonluğunu ilan eden Taha Akgül zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Avrupa’da, dünyada ve Olimpiyatlarda hep şampiyonluğu göğüsleyen Taha, kendine minderde rakip bulamazken, listedeki en yakın ikinci sıradaki rakibine son karşılaştıkları Avrupa Şampiyonasında sayı tuşu ile yenerek büyük bir fark açtı.

SONER ZİRVEYİ KAPATTI

Dünya Şampiyonası öncesi en büyük çıkışı ise bu yıl Olimpiyat üçüncülüğünden sonra 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Soner Demirtaş 74 kiloda zirveye çıkarak ilk sırada yerini aldı. İlk defa zirveye çıkan Soner, Dünya Şampiyonasında yerini korumak için mindere çıkacak.

MUHTEŞEM SÜLEYMAN

Yine Serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı yükselişi devam ediyor. Bu yıl U23 Avrupa Şampiyonasında rakiplerini eze eze şampiyonluğunu ilan eden Süleyman, Büyüklerde ise şanssız bir şekilde rakibine kaybederek şampiyonluğu elinden kaçırdı ve üçüncü oldu. 2017 yılında inanılmaz bir çıkış yakalayan Süleyman gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatlarına dikmişe benziyor.

RIZA ÜÇÜNCÜ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN ÇIKACAK

Grekoromene geldiğimizde bu yıl yedinci kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayaalp ağır sıklette Kübalı Lopez’in arkasında ikinci sırada yerini koruyor. Olimpiyat Şampiyonluğunu elinden alan Lopez’i devirmek ve üçüncü kez Dünya Şampiyonluğunu ilan etmek için mindere çıkacak.

MİNDERİN ASLAN’I

80 kiloda geçen yıl Dünya Şampiyonasında dünya ikincisi olan, bu yıl Avrupa Şampiyonasında Avrupa Şampiyonasında bronz madalyayı boynuna takan güreşçimiz Aslan Atem sıralaya dünyanın en iyi güreşçileri arasında üçüncü sırada yerini aldı.

YASEMİN YİNE TARİH YAZMAYA DEVAM HAZIRLANIYOR

Kadınlar branşında ise ağır sıklette güreşen milli güreşçimiz Yasemin Adar Türk güreş tarihinde geçen yıl ilk defa Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olurken aynı başarıyı bu yıl da tekrarlayarak ikinci kez tarihe geçmiş oldu. Bu başarısı sayesinde sıralamada oldukça iyi bir çıkış yakalayan Yasemin dünyanın en iyi güreşçileri listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

Serbest Stil (Fs)

57 kiloda Süleyman Atlı-2.

65 kiloda Mustafa Kaya-15.

74 kiloda Soner Demirtaş-1.

86 kiloda Selim Yaşar-4.

96 kiloda Rıza Yıldırım-6.

96 kiloda Fatih Yaşarlı-6.

125 kiloda Taha Akgül-1.

125 kiloda Şakir Bozkurt-19.

Kadınlar Serbest Stil (Fw)

55 kiloda Bediha Gün-16.

58 kiloda Derya Bayhan-19.

63 kiloda Hafize Şahin-11.

69 kiloda Buse Tosun-13.

75 kiloda Yasemin Adar-3.

Grekoromen Stil (Gr)

59 kiloda Hammet Rüstem-10.

66 kiloda Abdülsamet Günal-9.

66 kiloda Atakan Yüksel-14.

71 kiloda Murat Dağ-18.

75 kiloda Furkan Bayrak-20.

80 kiloda Aslan Atem-3.

80 kiloda Burhan Akbudak-17.

85 kiloda Metehan Başar-7.

98 kiloda Cenk İldem-9.

130 kiloda Rıza Kayaalp-2.

130 kiloda Osman Yıldırım-14.