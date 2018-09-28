Dünyanın en iyi Zula oyuncuları Zula International Cup için Antalya'da

Dünyanın en iyi Zula takımlarını buluşturan ve bugün başlayan Zula International Cup, 28-29 Eylül tarihlerinde Antalya'da devam edecek. 6 takımın yer alacağı Zula International Cup'ın 50 bin dolarlık ödül havuzundan birinci takım 35 bin dolar, ikinci takım 10 bin dolar, üçüncü takım 5 bin dolar ödülün sahibi olacak.

Kupada 3 Türk, 1 Polonya, 1 Avrupa Birliği karması ve 1 tane de İran takımı yer alıyor. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı organizasyonda yer alan takımlardan Galatasaray Espor, Zula Süper Lig Şampiyonu armasıyla mücadele ederken, Izako Boars ilk ve tek Zula Word Cup sahibi espor takımı olarak turnuvada yer alacak. Yeşil sahaların ezeli rakipleri,1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor olarak bu organizasyonda bu rekabeti devam ettirecek.

29 Eylül tarihinde Antalya The Marmara Otel'de gerçekleşecek organizasyonun finali tüm Zulaseverlere açık olacak. Finale gelerek, taraftarı oldukları takımı canlı izleme imkanı bulacak espor severler 'Limited Editions' hediyelerin de sahibi olacak. Kapıların saat 10.45'te açılacağı organizasyonun 3'üncülük maçı saat 12.15'te, final maçı saat 15.30'da başlayacak. Büyük final etkinliğine, Türkiye'nin espor temalı gençlik dizisi Tam Kafadan ekibi ve dizinin müziğini yapan sanatçılar Xir Gökdeniz ile Heja katılacak. Xir Gökdeniz ve Heja final maçı öncesinde konser verecekler. İki dilde de yayınlanacak olan Zula International Cup'ın canlı yayınları Türkçe olarak sosyal medya hesaplarından izlenebileceği aktarıldı.