Dünyanın “en lezzetli” levrekleri, reyonlarda

CarrefourSA, tüketicilere her mevsim taze balık sunmak amacıyla hayata geçirdiği yatırımlara ek olarak iş birlikleriyle de bu alandaki atılımını sürdürüyor.

Hayata geçirdiği “Su Ürünleri Platformu” ile yenilediği tedarik zinciri ve lojistik süreçleri sayesinde sezonda 80-85 ve sezon dışında da 60’a yakın farklı balık çeşidini tüketicileriyle buluşturan CarrefourSA, levreği Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından “Dünyanın En Lezzetli Balığı” seçilen Sürsan Su Ürünleri ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Sürsan Su Ürünleri’nin tadı tescillenen levrekleri CarrefourSA reyonlarından tüketicilerle buluşuyor.

Balık unu ve balık yağı üretiminden “en lezzetli” levrek ve çipuralara

Karadeniz Bölgesi’nin ilk balık unu ve balık yağı üretici olarak kurulan, Samsun, Sinop ve Rize’de fabrikaları bulunan Sürsan Su Ürünleri, aradan geçen 30 yılın ardından Bodrum’da 9 alanda yılda 9 bin 300 ton balık üretimi kapasitesiyle Türkiye’nin ikinci büyük balık ihracatçısı olarak faaliyet gösteriyor. Bodrum Güllük’te 2 bin metrekare alana sahip balık işleme ve paketleme tesisinde balıklarını işleyen Sürsan Su Ürünleri, üretiminin %70’ini başta İngiltere olmak üzere Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a ihraç ediyor.

Sürsan Su Ürünleri tarafından Türkiye’de özenle üretilen levrekler, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından Haziran ayında Brüksel’de düzenlenen törenle “Dünyanın En Lezzetli Balığı” olarak ödüllendirildi.

“Hedefimiz, tüketicilerimize her gün taze balık ulaştırmak”

“CarrefourSA olarak her mevsim tüketicilerimize çeşidi bol ve taze bir şekilde balık ulaştırmak için hem yatırımlar gerçekleştiriyoruz hem de iş birliklerine imza atıyoruz” diyen CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, şunları dile getirdi:

“Üç tarafı denizlerle çevirili olan ancak dört farklı denize sahip olan ülkemizde kişi başı balık tüketimi yıllık ortalama 6 kg. seviyesindeyken Avrupa’da bu oran 20 kg civarında. Balık üreten bir ülke olarak balık tüketimini artırabilmenin yolu, 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor. Bu çerçevede balıkları, av sezonunun açılmasıyla birlikte kış aylarında denizlerden, yaz mevsiminde yasal mevzuatlar ve tazelik kriterleri çerçevesinde İzmir’den Bodrum’a kadar olan alandaki çiftliklerden reyonlarımıza taşıyoruz. Kurduğumuz Su Ürünleri Platformu ile sezonda 80 – 80 ve sezon dışında da 60’a yakın balık çeşidini tüketicilerimize buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek lezzeti ITQI tarafından tescillenen levreklerin üreticisi Sürsan Su Ürünleri’yle bir iş birliğine imza atarak marketlerimizi bu levreklerin Türkiye’deki tek satış noktası haline getirdik. Balık konusunda yalnızca üretim veya tedarik konusunda değil, tüketici taleplerine kulak verip evinde balık pişiremeyenleri ya da pişirmeye üşenenleri de düşünerek marketlerimizde seçtikleri balıkları ayıklama, temizleme, pişirme ve paketleme hizmetleri vermeye başladık. Gerek yatırımlar gerekse iş birlikleri ile balığın 12 ay boyunca tüketilmesini sağlamak ve Türkiye’deki balık kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz.

