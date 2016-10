Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında WOW Convention Center’da düzenlenecek olan zirve ile kadın sorunlarını ulusal ve uluslararası farklı boyutlarıyla kamuoyunun dikkatine sunmak ve konuya karşı duyarlılık geliştirmek amaçlanıyor. ’Adalet için Ses Ver’ sloganıyla düzenlenecek zirvenin öncelikli iki konusu ’Barış Süreçlerinde Kadın’ ile ’Suriyeli Mülteci Kadınlar ve Sorunları’ olarak belirlendi. Kadınların barış sürecinde oynadığı role ve Suriyeli mülteci kadınların yaşamakta olduğu çok boyutlu sorunlara dikkat çekileceği zirvede, ’Kültürel Kodlar ve Erkeklik’, ’Kadın ve Barış’, ’Suriyeli Kadın Mülteciler’ ve ’Kadına Karşı Şiddet’ temaları ele alınacak ve konuyla ilgili odak grup çalıştayları yapılacak. Açılış programına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın da katılarak konuşma yapacağı zirvede, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Sri Lanka ve Hırvatistan’dan bakan düzeyinde katılım gerçekleşecek. Ayrıca zirvede BM Kanada Ulusal Komitesi Başkanı Almas Jiwani de ’Çalışma Yaşamında Kadın ve İstihdam İmkanları’ konusunda konuşacak.

Girls 20 Kurucu Başkanı Farah Mohammed’in ’Siyasal Hayat, Sivil Toplum ve Karar Mekanizmalarında Kadın’ konulu bir konuşma yapacağı zirvede, Kaliforniya Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Derek Burrill, ’Kültürel Kodlar ve Erkekler’ hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunacak. ’Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Yolları’, ’Sinema Televizyon ve Sosyal Medyada Kadın’, ’Kadınların Adalete Erişimi ve Hukuk’ gibi başlıkların ele alınacağı zirvede ’Suriyeli Kadın Mülteciler ve Sorunları’ ve ’Kadın ve Demokrasi’ konularında odak çalıştayları gerçekleştirilecek.

KADEM Genel Başkanı Sare Aydın, uluslararası düzeyde kadın çalışmaları alanında bilimsel araştırmaların ve tartışmaların geliştirilmesine olanak sağlamanın hedeflendiği zirveyle ilgili olarak şunları söyledi:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününü de içine alan 25-26 Kasım’da düzenleyeceğimiz 2’nci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile ulusal ve uluslararası arenada kadın haklarına yönelik yaşanan gelişmeleri ve kadının insan hakları çerçevesinde gelinen noktayı analiz etmek üzere faydalı bir ortak akıl inşa etmeyi hedefliyoruz. Tüm dünya kadınlarının sorunlarına teorik ve pratik çözümler aradığımız zirvenin ana konuları, bu yıl ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıp Türkiye’ye sığınan ve burada hayata tutunma mücadelesi veren ’Suriyeli Mülteci Kadınlar’ ve ’Barış Süreçlerinde Kadınlar’ olarak belirledik. Cinsiyet Adaleti kavramından yola çıkarak, ’Adalet İçin Ses Ver’ (Speak Up For Justice) sloganı ile 25 Kasım’da İstanbul’da bir kez daha tüm dünyayı her türlü şiddete karşı durmaya çağırırken, bir sivil toplum olarak kadınlar için adaletin izini süremeye devam edeceğiz."