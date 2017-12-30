Diğer
Kategoriler

Dünyanın en pahalı ağacı

Gaziantep'te para müzesinin sahibi Esat Kaplan, çam ağacını 50 farklı milletin bugünkü karşılığı 3 trilyon olan tarihi paralarla süsledi. Kaplan, müzede elindeki orakla 24 saat nöbet tutuyor.

Dünyanın en pahalı ağacı
Dünyanın en pahalı ağacı - Foto Galeri

30 Aralık 2017 11:30

Gaziantep'te Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi ve Koleksiyoner Esat Kaplan, M.Ö ve M.S'ya ait yüzlerce farklı millete ait 3 ton paranın bulunduğu müzede hazırladığı çam ağacını 50 farklı millete ait tarihi paralarıyla süsledi. Sadece çam ağacında bugünkü karşılığı 3 trilyonu bulan paraların çalınmaması nedeniyle orakla 24 saat nöbet tutuyor. Müzeyi kendi imkanları ile kurduğu için alarm yada güvenlik kamera gibi tedbirleri alamadığını belirten Kaplan, emaneten bulduğu orakla süslediği ağacın başından gece gündüz ayrılmıyor.

“50 farklı milletin tarihi parası var”

Koleksiyoner Esat Kaplan, “Müzemizde hemen hemen tüm milletlerin tarihi parası mevcuttur. Müzemde bulunan bu paralarla yılbaşı ağacını süsledim. Bu ağaçta yaklaşık 50 milletin parsı var. Bu paralar o dönemde 3 trilyona karşılık geliyor. Bu paraların tabi şimdi manevi değeri var. Bu ağaç dünyanın en pahalı ağacıdır. Bundan daha pahalı bir ağaç varsa müzemdeki bütün paraları vermeye hazırım. Müzemde güvenlik yok onun için 24 saat orakla hırsızlara karşı nöbet tutuyorum” diye konuştu. 

Lider Olgun

Etiketler: ağaç, Gaziantep

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç