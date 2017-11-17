Dünyanın en pahalı baharatı Mersin'de yetişiyor

Bölgenin iklim şartlarına ve coğrafyasına uygun yetişebilecek ürünler ile ilgili alternatif tarım çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi, bu kez belediye fidanlığında kilosu 45 bin liradan satılan dünyanın en pahalı baharat bitkisi safranı yetiştirdi. Ejder meyvesi, goji beryy, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve ve ginkgo biloba bitkisi gibi ürünleri yetiştirerek başarıyla sonuç aldığı Ar-Ge çalışmalarına kilosu 45 bin liradan satılan safranı da ekleyen Toroslar Belediyesi’nin bu çalışması, Mersinli çiftçilere ve yeni girişimcilere umut olacak.

"Altınla yarışıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasını ziyaret ederek çiçek açan safran bitkisinin hasadını yaptı. Mavimsi-mor yaprakları ve ortasında kırmızı-sarı polenleri bulunan safranın iplik sanayinde, tekstil, gıda, sağlık ürünleri ile kozmetik üretiminde kullanıldığını ve piyasada miligram üzerinden satılarak, kilosunun altınla yarıştığına dikkat çeken Başkan Tuna, “Eğer bir ürün ihracat anlamında pazar bulamıyorsa bu ürün değerini bulmuyordur. Onun için alternatif ürün motiflerini denemek gerekiyor. Safran bitkisi de denemesini yaptığımız ve Allah’a şükürler olsun ki sonuç aldığımız bir Ar-Ge çalışmamızdır. İlaç ve kimya endüstrisinin ham maddelerinden biri olan safranın gram değeri bile altınla eşdeğerdir” dedi.

Yaklaşık bin metrekarelik bir alandan maksimum 800 gram arasında ürün alınabilen safranı yetiştirmek isteyen çiftçi ve girişimcilere Toroslar Belediyesi olarak gerekli bilgi desteğini sunacaklarını kaydeden Tuna, "Tarım ve hayvancılık alanında Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir zamanda bitmeyecektir. Özellikle Mersin’de yetişen bitkiler anlamında kıymeti fazla, az yerden çok ürün alabilme nitelikte ürünlerin araştırmasını yapıyoruz. Bu kapsamda dünyanın en pahalı baharatı olan safran bitkisini yetiştirdik ve çiçek açtı. Bu bitkinin kilosu altınla yarışıyor. Şuanda kilogramının değer fiyatı yaklaşık 45 bin TL’dir. Sanayide, tekstilde, boyamada, sağlık ürünlerinde, kozmetikte, gıdada kullanılabilen dünyanın en pahalı bitkisi safranı, dönüm olarak aşağı yukarı bin metrekarelik bir alandan maksimum 800 gram ürün alabilme şansına sahipsiniz. Yani 800 gram maksimum ürün aldığınızda kilosunun da 45 bin TL olduğunu düşündüğünüzde 35 bin TL’ye yakın bir değeri bin metrekarelik bir alandan alabiliyorsunuz" diye konuştu.

Mersin'in narenciye üretim merkezi olduğunu hatırlatan Tuna, "İhracat anlamında bir pazar bulamıyorsa ürün değerini bulmuyordur ve onun için alternatif ürün motiflerini denemek, ekili dikili alanların tespitinin yapılması ve bu konuda çiftçileri yönlendirmek gerekiyor. İşte biz de Toroslar Belediyesi olarak ürün motifleri yönünde birçok bitki üzerinde çalışmalar yaptık. Ejder meyvesi, goji beryy, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve, ginkgo biloba bitkisi gibi. Safran da en çok merak ettiğimiz üründü. Bunun soğanını ektiğinizde 3 yıl aynı soğandan ürün alabiliyorsunuz ve üç yıl sonra yenileme yapıyorsunuz. Biz de bir deneme yaptık ve Allah’a şükürler olsun ki, sonuç aldık. Bu ürünü yetiştirmek isteyen insanlarımızı yönlendireceğiz ve teşvik edeceğiz. Bu işi bilen insanlardan aldığımız bilgiler ve yaptığımız araştırmaları çiftçilerimizle ve girişimcilerimizle paylaşacağız. Mersin’i safran bitkisi yönünde bir numara yapmanın yollarına bakacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna, doğal olması nedeniyle hiçbir endüstriyel ve kimyasal karışımın olmadığı safranın tekstil sektöründe boyamada kullanılan çok önemli bir bitki olduğunu ve 5 gramlık bir safran bitkisinden 500 bin kilogramlık tekstilin boyanabileceğinin bilgisini vererek, “Yetiştirmesi ve bakımı yönünden de çok zevkli bir ürün. Ekimini yaptık ve heyecanla sonuç aldık. Safranın tek telinden bile elimiz kına şeklinde boyanıyor. Safranın bölgemizde verimli olacağını ve Mersin’i bu anlamda da öne çıkaracağını düşünüyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan da teşvik edilen bu ürünü bölgede yetiştirmek ve üretmek isteyenlerin yanında olacağız" dedi.