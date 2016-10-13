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Dünyanın en renkli canlısı ‘bukalemun’ Adrenalin Dünyası'nda

Dünyanın en çok renk değiştiren kertenkele türü olan bukalemun, Ankara Nata Vega Outlet’te bulunan Aqua Vega bünyesindeki Adrenalin Dünyası bölümünde sergileniyor.

Dünyanın en renkli canlısı bukalemun Adrenalin Dünyasında

13 Ekim 2016 11:34

Nata Vega Outlet, ziyaretçilerine farklı hayvanları sergilemeye devam ediyor. Adrenalin Dünyası bölümünde sergilenen bukalemunların en önemli özellikleri ayakların, dilin ve gözlerin alışılmadık biçimleri ve renk değiştirme özelliği. Derilerini sarı, yeşil, kırmızı, kestane rengi ve siyaha çevirebilen bukalemun, benekler, çizgiler oluşturabiliyor. Vücutları yanlardan basık, dilleri boylarının yaklaşık 1-1,5 katı uzunluğunda, hareketli ve yapışkandır olan bukalemunun gözleri bağımsız hareket ediyor. Gözlerinin biri yukarı bakarken, diğeri aşağıya bakabiliyor. 

Etiketler: Adrenalin Dünyası, bukalemun


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