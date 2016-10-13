Nata Vega Outlet, ziyaretçilerine farklı hayvanları sergilemeye devam ediyor. Adrenalin Dünyası bölümünde sergilenen bukalemunların en önemli özellikleri ayakların, dilin ve gözlerin alışılmadık biçimleri ve renk değiştirme özelliği. Derilerini sarı, yeşil, kırmızı, kestane rengi ve siyaha çevirebilen bukalemun, benekler, çizgiler oluşturabiliyor. Vücutları yanlardan basık, dilleri boylarının yaklaşık 1-1,5 katı uzunluğunda, hareketli ve yapışkandır olan bukalemunun gözleri bağımsız hareket ediyor. Gözlerinin biri yukarı bakarken, diğeri aşağıya bakabiliyor.