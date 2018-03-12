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Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu

Dünyanın en stressiz şehirleri sıralamasında Almanya’dan Stuttgart birinci olurken İstanbul 122’nci sırada yer aldı.

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu

12 Mart 2018 10:52

Dünyanın en stresli ve stressiz şehirleri sıralaması belli olurken, İstanbul bu listede dünyanın en stresli 28’inci en stressiz 122’nci şehri oldu. 

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, stres düzeyine göre ülke sıralamalarını ve medya başlıklarını inceledi. Ajans Press’in ZipJet’den ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en stressiz şehirleri listesinin birinci sırasında Almanya’dan Stuttgart yer alırken, İstanbul bu listede dünyanın en stressiz 122’inci en stresli 28’inci şehri oldu. Sıralama, illerdeki nüfus yoğunluğu, ekonomik durum, trafik, hava kirliliği, refah düzeyi, işsizlik, borç, sosyal güvenlik, satın alma gücü, sağlık ve cinsiyet eşitliği baz alınarak hazırlandı.

Stuttgart’ın ilk sırada yer aldığı listede, ikinciliği Lüksemburg elde etti. Bunun yanı sıra, en stressiz şehirler sıralamasının ilk beşinde yer alan diğer şehirler sırasıyla, Hannover(Almanya), Bern(İsviçre), Münih-(Almanya) oldu. Edinburgh(İskoçya), Nice(Fransa), Viyana(Avusturya), Tokyo(Japonya), Riyad(Suudi Arabistan), Kiev(Ukrayna), Warsaw(Polonya), Sofia(Bulgaristan)gibi farklı ülkelerden çeşitli şehirlerin yer aldığı listenin son sırasında ise Irak’ın başkenti Bağdat yer aldı. Listenin son sırasında yer alan Bağdat böylece dünyanın en stresli şehri ünvanına sahip oldu. Buna karşın, 150 şehrin içinde bulunduğu listede Türkiye’den İstanbul 122. sırada yer aldı. Türkiye’nin önünde Yunanistan’dan Atina yer alırken, ondan sonraki sıraya Kolombiya’dan Medellin şehri yerleşti.

Trafik, kalabalık ve konut fiyatları en büyük sorun 

PRNet ve Ajans Press’in medya başlıklarına göre gerçekleştirdiği incelemede, İstanbul hakkında çıkan haberlerin büyük bir çoğunluğunu trafik sorunu, konut fiyatları ve nüfus yoğunluğu başlığında çıkan yansımalar belirledi. Bu başlıklarda medyaya 18 bin 315 haber yansırken, İstanbul’un turizm potansiyeli de medyada yer alan ve çok konuşulan başlıklardan birisi oldu. Türkiye’nin en çok turist çeken şehirleri arasında yer alan İstanbul, turizm başlığında son bir yıl içerisinde 28 bin 733 haberle adından söz ettirdi.  

 

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