Dünyanın en tatlı fuarı Köln'de devam ediyor

31 Ocak'a kadar açık olacak fuarda dünyanın 77 ülkesinde bir 660 firma katılarak ürünlerini sergiliyor. Türkiye'den 66 şekerleme firmasının katıldığı fuarda, üreticiler sağlıklı şekerli ürünleriyle birbirleriyle yarışıyor. Türk ürünlerinin büyük ilgi gördüğü fuarda firmalarımız farklı ülkelerle önemli bağlantılar yaptıklarını açıkladı.

Klasik çikolata ve jeli bon şekerlerin yanı sıra hayvansal ürünlerden üretilmeyen tatlılar, organik, anti-alerjik ve suni tatlandırıcılı ürünlerle fuarda en çok ilgi görün bölümleri oluşturuyor. BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "en büyük sağlık tehditleri” arasında gösterilen şekere karşı ciddi bir cephe oluştururken diğer taraftan da firmaların şekerli ürünleri giderek artması dikkat çekti.

Şekerin zararları hakkında yapılan tüm uyarıları rağmen, tüketiciler ağızlarının tadından vazgeçmiyor. Alman Şekerciler Birliği'nin verilerine göre, son 50 yılda dünya genelinde kişi başına şeker tüketimi yılda 16 kilogramdan 25 kilograma yükselirken, Almanya'da ise bu artış tam 38 kilo ile rekor seviyeye ulaştı. Öte yandan Almanların kırdığı bir başka tatlı rekor da kişi başına yıllık 11,69 kilo ile Avrupa'nın en çok çikolata tüketen milleti olurken, ikinci sırayı yeni çikolatalarıyla ünlü İsviçreliler 10,19 kilo ile takip ediyor. Bu alanda son sırada ise yılda 1,36 kilo ile Bulgaristan yer alıyor.

Mehmet Koca