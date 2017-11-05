Dünyanın en uzun 2. mağarası olarak gösterilen Çal Mağarası’na yoğun ilgi

Sonbahar mevsiminde bile yoğun ilginin olduğu mağaraya özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor. Çal Mağarası'nı bu yılın ilk 6 ayında 10 bin kişi ziyaret ederken, Ağustos ayında yerli ve yabancı olmak üzere 51 bin 100 kişi ziyaret etti. Bu sayı Ekim ayı itibariyle 106 bin 480 kişiye ulaştı.

Mağarayı ziyaret eden Arap turistler mağara içerisinde bol bol selfie çektirirken, mağaranın uzunluğu karşısında şaşırdıklarını söylediler. Binlerce kilometre uzaklıktan Doğu Karadeniz'i görmeye geldiklerini belirten Arap turistler, mağaranın görüntüsünden çok etkilendiklerini ifade ettiler.

Ayrıntılı haritası çizilecek

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen mağara, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirilmişti. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükseliyor, yaz aylarında ise bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor.

Ahşap yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemleriyle gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan Çal Mağarası'nın işletmesini devraldıktan sonra 2017 turizm sezonunun hemen öncesinde 1 kilometrelik yürüyüş yolunu onarımdan geçiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi mağaraya ulaşımı sağlayan yolun 4 kilometrelik kısmını da asfaltlayarak turizm yolunu rahatlattı. Astım ve sinüzit rahatsızlığı olanlara iyi geldiği belirtilen Çal Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerden oluşan muhteşem doğal şekilleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğe ulaşan deresi, şelaleleri ve göletleri ile her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan Çal Mağarası'nda yüksek katlarda bulunan düdenlerden mağara içerisine kolayca ulaşan sel suları ise zaman zaman ziyaretçiler açısından problem oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları tarafından yapılan ön inceleme ile oluşturulan çalışma stratejisiyle mağaranın ayrıntılı haritalaması yapılacak ve bu çalışmayla mağarada alınacak tedbirlere yönelik uygulamalar belirlenecek.

Bekir Koca - Ozan Köse