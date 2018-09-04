Dünyanın en yaşlı çifti rekoru yenilendi

Yaşları 77 ile 66 arasında değişen beş kız çocuğu sahibi çiftin 13 torunu bulunuyor. Rekortmen çift, şu sıralar torunlarının çocuklarının 25’incisinin doğumu için gün sayıyor.

Son rekor 2004 yılında bozuldu

Guinness, daha önce “hayatta olan en yaşlı çift” unvanını ellerinde bulunduran ve yaşları toplamı 210 yıl, 1 ay ve 34 gün yapan Norveçli Karl Dolven ve Gurdren Dolven çiftinden, Gurdren Dolven’in 2004 yılında öldüğünü hatırlatarak, yeni rekortmen çiftin Masao ve Matsumoto çifti olduğunu açıkladı.

Burak Ersoy

