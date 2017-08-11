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Dünyanın en yaşlı erkeği Yisrael Kristal 113 yaşında hayatını kaybetti

Auschwitz toplama kampından sağ çıkan dünyanın en yaşlı erkeği Yisrael Kristal, 113 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı erkeği Yisrael Kristal 113 yaşında hayatını kaybetti

11 Ağustos 2017 20:22

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Yisrael Kristal, doğum gününe haftalar kala 113 yaşında hayatını kaybetti. 15 Eylül 1915 tarihinde Varşova'da, annesiz dünyaya gelen ve babasını I. Dünya Savaş'ında kaybeden Yisrael Kristal, 1930'lu yıllarda Naziler tarafından ailesiyle birlikte tutuklanarak, Auschwitz toplama kampına götürüldü. Kampta Kristal’in karısı ve çocukları öldürüldü. Kristal, kamptan kurtulmasının ardından 1950'li yıllarda İsrail'e yerleşerek, burada toplama kamplarındaki günlerine dair iki kitap çıkardı. 


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