TAİPAN YILANI

Boyu 2,5 metreyi bulabilen bu yılanların yaşadığı bölge Avustralya’dır. Bir ısırığındaki zehrinin yaklaşık 44 insanı öldürebilecek güçte olduğu belirtiliyor.

MAVİ BONGAR YILANI

Hindistan’da yaşayan bu yılanların boyları 1 metreye ulaşmaktadır. Isırdığında salgıladığı zehirle 11 insanı öldürme gücüne sahiptir.

KAPLAN YILANI

Adından da anlaşılacağı gibi derisi kaplanın kürkündeki şekilleri andırmaktadır. 2 metreyi bulan boyları ve salgıladığı zehriyle yaklaşık 8 insanı öldürebilecek zehir üretmektedir.

ÖLÜM ADDERİ

Anavatanı Avustralya olan bu yılan, tek bir ısırığıyla ürettiği zehirle 4 insan ve yaklaşık 8 bin fareyi öldürebilmektedir.

KAHVERENGİ YILAN

Bu yılan da Avustralya’da yaşayan bir yılan türüdür. Genelde insandan kaçan bu yılan, tehlike hissettiği anda tehlike saçıyor. Bir ısırığı ile 4 insanı öldürebilecek zehir üretmektedir.

KARA MAMBA YILANI

Çok hızlı olan bu yılanın boyları 4 metreyi bulmaktadır. 2 metre uzaklıktan karşısındakini ısırabilen Kara Mamba, tek bir ısırığıyla 4 insanı öldürecek güçte zehir salgılamaktadır.

RUSSELL ENGEREĞİ

Oldukça uysal bir görünüşe sahip olsa da, tek bir ısırık sayesinde 4 insanı ve 7 bine yakın fareyi öldürebilecek kadar zehir üretebilmektedir.

ENGEREK YILANI

Ülkemizde de türleri görülen engerek yılanının bu türü, Kuzey Afrika ve Ekvator coğrafyasında yaşamaktadır. Tek bir ısırığıyla insanda iç kanama olmasını sağlayan bu yılan türü 2 insanı öldürebilecek kadar zehir üretebilmektedir.

ÇENGEL BURUNLU DENİZ YILANI

Zehri geç etki etse de insanlar bu yılan tarafından ısırıldıklarında, fazla zaman geçirdiklerinden solunum yetmezliğinden ölmektedirler. Tek bir ısırığıyla 2000’e yakın fareyi öldürebilecek zehir üretebilmektedir.

SESSİZ ÇINGIRAKLI YILAN

3 metreye ulaşan boylarıyla Güney Amerika ormanlarının en tehlikeli yılanlarından biridir. Bir ısırığı ile 1 insanı ve 1600’den fazla fareyi öldürebilecek kadar zehir salgılayabilmektedir.