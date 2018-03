İnternet üzerinde vakit geçirenler zaman zaman dünyanın en zor sorusu hangisi gibi aramalar yapıyor. İşte bizde sizler için bu haberimizde Dünyanın en zor sorusu hangisi ?,dünyanın en zor sorusu matematik,dünyanın en zor 3 mantık sorusu gibi soruların cevaplarını biraraya getirdik....

DÜNYANIN EN ZOR SORULARI?

1- 3 adam bir otele gider her biri 10 lira vererek toplam 30 lira ödeyerek oda tutarlar ve eşyalarını alıp odalarına çıkarlar. Fakat otel müdürü bugünün çarşamba olduğunu hatırlar ve özel bir fiat uygular. Bellboy u çağırır fazladan kestiği 5 lirayı 3 adama vermelerini ister.Bellboy adamların odasına çıkar ve 5 lirayı geri verir bunun üzerine adamlar 2 lirayı bahşiş olarak bellboya verir geri kalan 3 lirayı paylaşırlar. Bu durumda adamların otel için ödedikleri miktar 9 liradır (daha evvel 10 lira vermişlerdi sonra da 1 lira geri paylaştılar). Sonuçta toplam ödedikleri miktar 3x9 = 27 lira dır 2 lira da bellboy a bahşiş vermişlerdi ve sonuçta harcadıkları toplam miktar= 27 + 2= 29 lira dır. Fakat otele girerken verdikleri para 30lira idi o halde 1 lira nereye gitti?

CEVAP: Yanlışlık hesapta yapılan yönlendirmeden kaynaklanıyor yani belboy a verilen 2 lira aslında 27 liranın içindedir adamlarımız 3 lira daha alınca toplam 30 lira olmaktadır

2- 3 cocuğum var.Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yasındadır.İkincisi benim yaşımın ikinci rakamı yasındadır. Üçüncüsü bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır?

CEVAP: 27

3- Üst katta sönük halde 3 lamba var ve alt katta 3 elektrik anahtarı var. Her bir anahtar bir lambayı açıp kapıyor. Şimdi siz bu anahtarları istediğiniz kadar açıp kapatabilirsiniz fakat üst kata yanlızca 1 kere çıkıp hangi lambanın yandığını kontrol edebilirsiniz. Bu durumda hangi anahtarın hangi lambayı açıp kapadığını nasıl bulursunuz?

CEVAP: 1.anahtarı yakarım ve 5 dakika beklerim-sonra söndürürüm-2. Anahtarı yakıp üst kata çıkarım-lambaları kontrol ederim-sıcak olan lamba 1.anahtarla yanık olan lamba 2. Anahtarla sönük olan 3 .anahtarla açılıp kapandığını bulurum

4- Saat te 2 kere ama Saniyede 1 kere meydana gelen nedir?

CEVAP: A harfi

5- Bir tenis topunu olası en uzak noktaya fırlatıyoruz.Top,hiç kimse yakalamamasına ve hiçbir yere çarpmamasına rağmen bize geri dönüyor.Topa başka herhangi bir madde de iliştirilmediğine göre de bu nasıl olur?

CEVAP: Topu yukatı atar

6- Türkiyede olan iki ilin harfleri aynıdır.Sizce hangileri?

CEVAP: Aksaray ve Sakarya

7- 72 : şi 45 : kş 34 : zt 23 : iç 77 : buraya hangi harfler gelmelidir?

4-Cevap: Şi 5

8- Topkapı ya giderken yolda yedi karısı olan bir adamla tanıştım. Her kadın yedi çanta taşıyordu. Her çantada da yedi kedi vardı. Her kedinin de yedi yavrusu vardı. Kedi yavruları kediler çantalar kadınlar - Toplam kaç kişi Topkapı ya gidiyordur ?

CEVAP: 1 kişi