Dünyanın gördüğü en vahşi katliam: Hocalı

26 Şubat 1992’de Ermeni askerleri, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabasını başmış, 613 kişiyi katletmişti. Öldürülenlerin 106’sı kadın, 63’ü çocuktu. Kimi yakılmış, kiminin gözleri oyulmuş, kiminin derisi yüzülmüş, kimi de anne karnından çıkarılarak katledilmişti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulurken, 150 kişiye ise ölü yada diri bir daha ulaşılamadı.

İşte böyle bir dram yaşandı Hocalı’da. Bu vahşetin yıldönümündeyse kurbanlar, hem kardeş Azerbaycan’da hem de Türkiye’de törenlerle anıldı. Katliamları gerçekleştirilen teröristlerse halen yargılanamadı.