Suriye Türkmen Meclisi, Olağanüstü Yürütme Kurulu toplantısı öncesi Suriye’nin Halep kentinde yaşananlarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Aylardır abluka altında olan, insani yardım malzemelerinin dahi giriş yapamadığı Halep’te yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Suriye’de 15 Kasım 2016’dan bu yana dünya tarihinin en ağır bombardımanı ve sivil katliamlarından birinin yaşandığını ifade etti. Cuma gününden bu yana ise ağır hava bombardımanına, rejim ve müttefiklerinin topyekun bir şekilde giriştiği kara harekatının eşlik ettiğini belirten Bozoğlan, Halep’te 15 Kasım’dan bu yana rejim ve müttefikleri tarafından 2 bin hava saldırısı, 7 bin top atışı yapıldığını, ağır saldırılar sonucu çoğu sivil 2 bin kişinin yaralandığını, 600’den fazla da şehit olduğunu açıkladı.

“TÜRKMENLER DİREKT OLARAK HEDEF ALINIYOR"

Saldırılarda en yoğun olarak hedef alınan bölgelerin Türkmen bölgeleri olduğunun altını çizen Bozoğlan, “Kadim Türk yurdu Halep’in Türkmen mahalleleri Bostan Paşa, Hüllük (Bağrı Yanık), Hayderiye, Şeyh Feris, Şeyh Hıdır ve Baidin tamamen yerle bir oldu. Bölgedeki Türkmen birliklerimiz Muntasır Billah ve Sultan Mehmet Fatih Tugayları’nın karargahları vuruldu, maalesef çok sayıda Türkmen yiğidimiz şehit düştü” diye konuştu.

YPG/PYD unsurlarının da bölgede Türkmen mahallelerine sızmaya çalıştığını ifade eden Bozoğlan, sivillerin bir kısmının bombardıman bölgelerinde sıkışıp kaldığını, Suriye savaşının başından bu yana her bölgede, Humus’ta, Şam’da, Halep’te, Bayırbucak’ta, Rakka Telabyadda Türkmenler’in direkt olarak hedef alındığını belirtti.

“6 TÜRKMEN KÖYÜMÜZ MUHASARA ALTINDA, ACİL İNSANI YARDIM BEKLİYOR"

Bozoğlan, 2013’de etnik temizliğe maruz kalan Humus’ta ellerinde olan 6 Türkmen köyünün bugün muhasara altında olduğuna dikkat çekerek, bu köylerin acil insani yardım beklediğini söyledi. Bozoğlu, “Dünyanın gözleri önünde Halep ölüyor. Koskoca bir tarih, koskoca bir medeniyet savaş tacirlerine kurban gidiyor. Tarih şahittir ki yıkılan sadece Halep değil, insanlığın vicdanıdır” açıklamasında bulundu.

“HALEP’TE GERÇEK BİR ATEŞKES İLAN EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Halep’te gerçek bir ateşkes ilan edilmesi ve insani koridor açılması çağrısında bulunan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan şunları kaydetti:

“Suriye Türkmenleri olarak 2011’den bu yana vatan bildiğimiz Suriye’de bize reva görülen zulüm, katliam ve etnik temizlik neticesinde 35 bin canımızı toprağa verdik; vermeye de devam ediyoruz. Bin yıldır yaşadığımız topraklarımızdan sürüldük, sürülmeye de devam ediyoruz. Ama her şeye rağmen direniyoruz, nefesimiz yettiğince de direnmeye devam edeceğiz. Lakin direnebilmemiz için şu an Halep’te muhasara ve bombardıman altında bulunan mücahit ve sivillerimizin bölgeden sağ salim kurtarılması elzemdir. Bu konudaki çağrımızı tekrarlıyor ve Halep’te gerçek bir ateşkes ilan edilmesini ve gerçek bir insani koridor açılmasını talep ediyoruz. Ant olsun ki bugün sürüldüğümüz topraklarımıza er ya da geç geri döneceğiz; onurumuz ve özgürlüğümüz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.”

“ORADA BİR SAVAŞ OLMUYOR, TAM BİR KATLİAM OLUYOR"

Halep’teki Türkmen komutanlardan Fatih Sultan Mehmet Tugayı Komutanı Mahmut Süleyman ise, Halep’teki son durum hakkında bilgi verdi. Süleyman, "Halep’te tam bir katliam yaşanıyor. 15 günden beri Rus ve (Suriye) rejim uçakları, tanklarla, füzelerle, Akdeniz’den gemilerle atılan füzelerle oranın taşını toprağını yakmaya başladılar. Orada bir savaş olmuyor, tam bir katliam oluyor. Oradaki savaştığımız insanlar yamacımdaki İran milisleri, Hizbullah, Rus uçakları; maalesef dünya bu katliama seyirci kalıyor. Aşağı yukarı dört aydır Halep muhasara altında. Ne gıda var, ne yiyecek ne de içecek var. Hiçbir şey yok" diye konuştu.