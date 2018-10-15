Dünyanın gözü burada! Türk ve Suudi ekip inceleme yapıyor

Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, İhlas Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde olay yeri inceleme ekibinin konsolosluğu didik didik aradığı görülüyor.

Konsolosluk bahçesinde polis fotoğraf çekiyor

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen polis ekipleri incelemelerine devam ederken, bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görüldü.

Cemal Kaşıkçı olayını araştıran Türk heyeti, Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemelerini sürdürüyor. İçeride inceleme yapan polisler, ardından konsolosluk bahçesine indi. Bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görülürken, incelemeler devam ediyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda "mavi ışık"lı inceleme

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapan polis ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor. Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık "yöntemini kullanıyor. Duvarlara ve konsolosluk içindeki her noktaya bu ışık tutulurken, ekiplerin çalışması da kameralarca kaydedildi.

Mavi ışık yöntemi nedir?

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan kalıntıları tespit edilebiliyor.