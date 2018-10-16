Dünyanın gözü burada! Türk ve Suudi ekip incelemelerini tamamladı

Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekipleri de katıldı. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, İhlas Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde olay yeri inceleme ekibinin konsolosluğu didik didik aradı.

Konsolosluk bahçesinde polis fotoğraf çekimi yaptı

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen polis ekipleri incelemelerine devam ederken, bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görüldü.

Cemal Kaşıkçı olayını araştıran Türk heyeti, Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemelerini sürdürüyor. İçeride inceleme yapan polisler, ardından konsolosluk bahçesine indi. Bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görülürken, incelemeler aralıksız devam etti.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda "mavi ışık"lı inceleme

Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık "yöntemini kullanıldı. Duvarlara ve konsolosluk içindeki her noktaya bu ışık tutulurken, ekiplerin çalışması da kameralarca kaydedildi.

Mavi ışık yöntemi nedir?

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan kalıntıları tespit edilebiliyor.

Çalışmalara hassas burunlu köpekler de katıldı

Yapılan incelemelere hassas burunlu “Melo” isimli köpek de katıldı. Hassas burunlu köpek konsolosluk binası ve bahçesinde çalışmalara destek verdi.

Türk ve Suudi ekip konsolosluktaki incelemelerini tamamladı

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde inceleme gece geç saatlerde tamamlandı. 9 saat süren incelemelerin ardından Türk ve Suudi ekipler konsolosluktan ayrıldı.

Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandı. 19.20 sıralarında gelen ekipler 9 saat konsoloslukta inceleme yaptı.

Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, her tarafı didik didik aradı. Konsolosluk binasının yanı sıra bahçe, ve çatı katı da titizlikle arandı. Suudi Arabistan Konsolosluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler 9 saat sonra buradan ayrıldı.

Suudi Arabistan Konsolosluğundan bazı numuneler temizlik araçlarıyla çıkarıldı

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğundan 2 temizlik kamyonetiyle numune çıkartıldı.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemeler tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda toplanan numuneler 2 temizlik kamyonetine yüklendi. Kamyonetteki numunelerin üzeri mavi bir branda ile kapatıldı. Toplanan numuneler polis eskortluğunda konsolosluktan götürüldü.



