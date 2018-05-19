Dünyanın gözü M.Ö. 60 bin yıllık geçmişi olan bu vadide

Samsun’da 60 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Türkiye’deki en eski 3’üncü insan yerleşkesi olarak biliniyor. Karadeniz’de ise M.Ö. insanlığın ilk yerleşkesi unvanını alan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, geçen binlerce yıla rağmen doğal güzelliğini korumaya devam ediyor. Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ ve Tunç Çağı'na ait kalıntıları içinde barındıran ve kat kat mağaralarıyla ilk katlı yerleşkeyi gözler önüne seren Tekkeköy Mağaraları, her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer"

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, “Burası M.Ö. 60 bin yıllık tarihe sahip olan bir vadidir. Daha da ilginç olanı burada 17-18 dönemi birden görüyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Türkiye’de en eski insan yerleşkesi olan 3’üncü yer. Karadeniz’de ise insanlığın ilk yerleşkesidir burası. Bundan eski bir yer şimdiye kadar bulunmamış. Dünyadaki arkeologlar tarafından bu mağaralar çok iyi bilinmektedir. Biz de burayı hem tarihi korumak, hem de yeni nesile aktarmak için bir proje gerçekleştirdik. Arkeoloji Vadisi adıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Burada Rumlara ait eski evler vardı. Onları restore ederek projemize başladık. Tabii koruma kurullarının onayıyla tamamen yasalara uygun olarak bu işlemleri yapıyoruz. Burada bir müze yaptık. Müzemiz otantik kafe tarzında inşa edildi ve ödül aldı. Ayrıca biz burada Türkiye’de ilk olacak olan Ekolojik Oyuncak Müzesi açacağız. İnsanlar sürekli buraya doğa ve tarihin içinde piknik yapmaya geliyorlar. Önümüzdeki yıllarda ise buraya bir Arkeolojik Park projemiz var. Burası çok ziyaret edilen bir yer. 1 buçuk yılda burayı 180 bin kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerin yüzde 30’luk kısmı ise yabancı turistlerden oluşmakta. Hatta Çin’den bile ziyarete gelenler oldu. Son yıllarda ise Irak, İran ve Azeri uyruklu vatandaşlar gelmeye başladı. Biz bundan sonraki dönemde buranın tanıtımına başlayacağız. Bu tanıtımlar sayesinde de ziyaret akımını ikiye katlayacağız” dedi.

Şahin Binici

