Dünyanın ilk astronomi okulunun kubbesi rutubet kurbanı

Kırşehir’in önemli simgelerinden birisi olan Cacabey’in (Gökbilim Medresesi) 2010 yılında tadilattan geçirilerek odaları ve kubbesinin boyaları yenilenmişti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolündeki günümüzde cami olarak kullanılan gök bilim medresesi 2014 yılında UNESCO geçici listesine giren önemli eserlerden bir tanesi oldu.

“DÜNYANIN İLK ASTRONOMİ OKULU OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR”

Selçuklular döneminde dini ilimlerin yanı sıra müspet ilimlerinde öğretildiği ve döneminde bir fakülte olarak kullanılmış olan medrese; gökyüzü, güneş, ay ve yıldızların hareketlerinin de incelendiği bir alan olma özelliğini taşıyarak günümüze kadar aktarılmış.

Kılıçarslan oğlu Keyhüsrev zamanında Cebrail İbni Caca tarafından 1272 tarihinde Kırşehir’de yaptırılan Cacabey Medresesi, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane olarak kullanılmış sonrasında ise cami görevi görerek ibadete açılmış.

“KIRŞEHİR’İN GELİŞİMİ SÜRECİNDE TARİHİ MEDRESENİN GÖRÜNTÜSÜ ÜZÜNTÜ VERİCİ”

Taş işlemeli, tuğla örgülü, mozaik çinilerle süslü bir kulesi olan medresenin Kırşehir’in yenilenmesi ve gelişimi sürecindeki durumunu değerlendiren Kırşehirliler, kültür şehrinin tanıtımında önemli bir işlevi olan medresenin görüntüsünün kültür ayıbı olduğunu söyledi.

Medresenin kubbesinin çökmesini değerlendiren vatandaşlar, “Kırşehir’de gözle görülür değişimlerin yaşandığını net olarak fark ediyoruz. Cacabey Medresesinin kubbesinin bu şekilde kalması bizleri üzüyor. Tarihi alanların korunması gerekir. Eski bir medresenin bu şekilde kalması bizleri de derinden yaralıyor. Tek ricamız kubbenin yapılması, bu kadar gelişime rağmen kubbenin bu şekilde olması da bizleri üniversite öğrencisi olarak üzmekte Kırşehir’in 12. yüzyıldan kalma medresesi o dönemlerde üniversite olmuş bu çağda cami olarak kullanılmakta Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de Anıtlar Yüksek Kurulu ile istişare yapması gerektiğini de biliyoruz. Tadilat konunda acele edilmesi gerekir. Bu Kırşehir’de ayıptır. Kubbe kurşunla kaplanmalı o dönemlerde üniversite olarak tabir edilen medrese tanıtıma da büyük katkı sağlamakta Anadolu erenlerinin şehri Kırşehir. Kırşehir’in tanıtımı noktasında Cacabey Medresesi önemli bir an önce bu işe çözüm bulunmalı” dedi.

Enderhan Öz