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Dünyanın ilk robot vatandaşı: Sophia

Suudi Arabistan, ünlü Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'e esinlenerek tasarlanan Sophia adındaki robota vatandaşlık verdi. Suudi Arabistan böylece bir robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu.

Dünyanın ilk robot vatandaşı: Sophia

27 Ekim 2017 15:13
Dünyanın ilk robot vatandaşı: Sophia - Tıkla İzle

Suudi Arabistan tarihi bir girişim yaparak, yapay zeka geliştirme çalışmalarında büyük bir adım attı. Riyad kentinde düzenlenen Gelecek Yatırımı Girişimi adlı zirvede Hong Kong merkezli Hanson Robotics’in insana benzer robotu Sophia’ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verildi.

Suudi Arabistan, böylece bir robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu. Vatandaşlık alan Sophia’nın sahip olduğu hakların, ülkede yaşayan bir çok insana tanınmaması ise dikkat çekerken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Zirvede gerçekleşen bir panelde moderatörlük yapan Andrew Ross Sorkin, "Şu an öğrendiğimiz küçük bir duyurumuz var. Sophia, umarım beni duyuyorsundur. Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot oldun" dedi. Sophia kendisine verilen vatandaşlık için Suudi Arabistan yetkililerine teşekkür etti. "Suudi Arabistan Krallığına teşekkürler, bu eşsiz ayrımdan dolayı onur duyuyor ve gurur duyuyorum" diyen Sophia, "Dünyada vatandaşlık alan ilk robot olmak tarihi bir şey” dedi. 

 

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