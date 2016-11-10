2. Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansında Amerikan Meme Cerrahları Derneği Başkanı, Uluslararası (Dünya) Meme Bilimi Derneği hali hazırdaki ve önceki başkanı, Uluslararası Kanser Kontrol Birliği önceki başkanı, Uluslararası (Dünya) Meme Cerrahi Derneği hali hazırdaki ve sonraki başkanları, Afrika Meme Kanseri Vakfı Başkanı, Avrupa Meme Cerrahları Yeterlik Kurulu Başkanı, Yunan Meme Bilimi Akademisi Başkanı, Yunan Meme Cerrahisi Derneği Başkanı, Romanya Meme Cerrahisi ve Onkolojisi Derneği Başkanı, İsrail Meme Cerrahisi Derneği Başkanı, Avrupa Onkoloji Enstitüsü Başkanı, Avrupa Meme Bilimleri Akademisi Başkanı, Avrupa Parlamentosu Sağlığa Eşit Erişim Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Meme Uzmanları Derneği ile Avrupa Cerrahi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri yer alıyor. Hekimler ve bilim adamları son yıllardaki gelişmeleri hep beraber dinleyicilere aktararak, kendi aralarında en iyi klinik uygulamaların topluma sunuluş politikalarını tartışacak.

Prof. Dr. Cihan Uras ve Prof. Dr. M. Bahadır Güllüoğlu’nun eşbaşkanlığı yaptığı konferansa hekimlerin yanı sıra hemşireler, hasta dernekleri ve halk da aktif olarak katılıp kendilerini ilgilendiren konularda konuşmaları dinleyerek, tartışmalara katılabilecek. Konular arasında bilimsel araştırmalara hasta olarak katılım, hasta hakları, risk azaltıcı yöntemler, sağlıklı yaşam, tedavi sonrası rehabilitasyon, global, Avrupa Birliği bünyesinde ve Türkiye'deki sağlık politikaları ve hizmete ulaşım stratejileri ve uygulamaları konuları yer alıyor.