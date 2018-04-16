Dünyanın ressamı İzmir’e geliyor

İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali”, 26 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbeycan, Hırvatisyan, Letonya, Bulgaristan, Filistin, Hindistan ve Almanya ülkelerinden 14, Türkiye’den ise 15 ressam katılacak. Festival kapsamında Urla’da bir araya gelecek 14’ü yabancı 29 ressam, denizin üzerine yerleştirecekleri şövaleleri ile resim yapacaklar. Bu sırada bazı sanatçılar kite sörf yaparak, ressamlara eşlik edecek. Organizasyonun çarpıcı etkinliklerinden bir diğeri ise yine Urla’da gerçekleştirilecek. Deniz tutkunu olan Ressam Turgut Kahraman’ın teknesiyle Urla’da denize açılacak ressamlar, tüplerle dalacakları denizin altında Atatürk’ün resmini çizecek. Daha sonra resim, basın mensupları için denizin üzerinde sergilenecek. Festival kapsamında Efes Antik Kenti’nde ‘Tarihe Dokunan İnsanlar’ konulu resim etkinliği düzenlenecek.

"Tarihe dokunanları sanatla anıyoruz"

Sanatı ve sporu bir araya getiren festivalin mimarı Kahraman, 12 günlük sanat maratonu öncesi duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Turgut Kahraman olarak ‘Tarihe Dokunanlar’ isimli yapıtları yapıyorum. Ölene kadar da tarihe iz bırakan, tarihe dokunan insanların resimlerini yapmaya devam edeceğim. Festival de bu çalışmamın bir parçası. Tarihe dokunan insanları, dünya halklarının, halkımızın bilmesini, tanımasını ve onları unutmamasını istiyoruz. Tarihe dokunan insanların yaptıklarını sanata dökerek, onları anıyoruz ve hafızalardan silinmemesini sağlıyoruz” dedi.

"Geleneksel hale getireceğiz"

‘1919’ isimli Atatürk portreli bir yelkenli teknesi olan Kahraman, “Festival programı kapsamında ressamlarımızla denize açılıp, denizin altında Atatürk’ün resimlerini yapacağız. Antik Kent Efes’te ‘tarihe dokunan insanları’ resmedeceğiz, sanatçı dostlarımızla birlikte denizin içinde resim yapacağız. Ben kite sörf yapacağım. Hepimiz için ilginç bir deneyim olacak. Etkinliklerde sporla sanatı yan yana izleyeceğiz. Festival Urla, İzmir ve Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacak. Yabancı konukların hazırladığı resimler, yurt dışında da sergilenecek” diye konuştu. Festivali geleneksel hale getireceklerini, 10 yıllık planlarının hazır olduğunu belirten Kahraman, organizasyonunun bütçesini de kendisinin karşıladığını ifade etti.

Uluslar arası ressamların ve yerli sanatçıların eserleriyle 6 Mayıs tarihinde sergi açılacak. Öte yandan Urla’daki Zeytinli Köşk’te atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festivale katılan sanatçıların isimleri ve ülkeleri

1. Agra Ritina - Letonya

2. Ahmet Şinasi İşler - Türkiye

3. Akbar Behkalam ve eşi- Almanya

4. Binnur Tuncel Uruşak - Türkiye

5. Çağatay Çevik - Türkiye

6. Dragan Tomanoviç - Sırbistan

7. Eda Uyman - Türkiye

8. Elvin Öztürk - Türkiye

9. Erdoğan Tuncer - Türkiye

10. Feridun Işıman KKTC

11. Ilze Griezane - Letonya

12. Kamber Kamber - Bulgaristan

13. Latifa Yousef - Filistin

14. Madan Lal - Hindistan

15. Marjana Goxhabeliu - Hırvatistan

16. Mustafa Arapi - Amerika Albany

17. Müzeyyen Koçoğlu - Türkiye

18. Naciye Özkılıç - Türkiye

19. Naile Çevik - Türkiye

20. Nursel Önen - Türkiye

21. Orhan Cebrailoğlu - Türkiye

22. Pınar Partanaz - Türkiye

23. Recep Özmel - Türkiye

24. Vsma Uspele - Letonya

25. Vija Stupane - Letonya

26. Violeta Tomanoviç - Sırbistan

27. Vugar Ali - Azerbeycan

28. Yavuz Koçoğlu -Türkiye.

29 Gülizar Kılıç - Türkiye.

Ceren Atmaca - Halil Karahan