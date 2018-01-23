Dünyanın sorunları Davos'ta ele alınacak

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na yüzden fazla ülkeden siyasetçi, iş adamı, bilim insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor. Bu yıl 48. düzenlenecek ve 3 gün sürecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na ABD Devlet Başkanı Donald Trump katılacak.

Küresel sorunlara çözüm yollarının aranacağı forum bu yıl "Kırılgan bir dünyada, ortak bir gelecek" sloganı altında yapılacak. Toplantılarda uluslararası güvenlik, sağlık, terör, sosyal medyanın etkileri, dördüncü sanayi devrimi, savaşlar, çevre ve küresel ekonomi, teknolojilerin değişim, yeni ekonomi yolları, jeopolitik rekabetler, açlık ve uluslararası işbirliğinin yeniden teyit edilmesi gibi önemli konular ele alınacak. Zirve boyunca ise 400'ün üzerinde toplantı gerçekleştirilecek.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Klaus Schwab yaptığı açıklamada "Yıllık toplantılarımız, ülkeler arasındaki ortak çıkarları yeniden gündeme getirerek ve toplumsal sözleşmeleri kapsayıcı büyüme ile yenilemek için çok kararlı bir taahhütte bulunarak bu fay hattının üstesinden gelmeyi hedefliyor" dedi. Forumun açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Ürdün Kralı Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Bakanlar Konseyi Başkanı Saad Al Hariri, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cyril Ramaphosa, ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset de katılacak.

Uluslararası örgütlerden liderler arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Sekreteri (DTÖ) Roberto Azevedo, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurra, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Hüseyin, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. Oturum Başkanı Miroslav Lajck, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Sekreteri Guy Ryder yer alıyor.

Mehmet Koca