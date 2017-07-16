Dünyanın tüm renkleri Samsun'da

Samsun Çarşamba Havalimanı tarihinin en kalabalık dönemlerini yaşıyor. Japonya’dan Türkmenistan’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Tayland’a kadar dünyanın her noktasından sporcular, günün farklı saat dilimlerinde, Deaflympics 2017 için Samsun’a iniş yapıyor.

En kalabalık kafile Rusya



Rusya’nın ardından, Deaflympics 2017’de mücadele edecek en kalabalık ikinci yabancı kafileye sahip Ukrayna’dan sporcular da Samsun’a ulaştı. Bu kafilenin sorumluluğunu üstlenen Leonid Kasitskyi, “Samsun’a geldiğimiz için mutluyuz. Burada her şeyin pozitif olmasını diliyorum. Dört yılda bir düzenlenen bu organizasyonun başlamasına kısa bir süre kaldı. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin kültürünü gayet iyi tanıyoruz. Umarım burada başarılı olacağız” diye konuştu.

Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı oyunlarını ağırlayacak olan Samsun, 30 Temmuz’a kadar dünyanın tüm renklerinin buluşma noktası olmaya devam edecek.