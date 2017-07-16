Diğer
Kategoriler

Dünyanın tüm renkleri Samsun'da

Deaflympics 2017’nin başlamasına kısa bir süre kala, Samsun Çarşamba Havalimanı, günün her saatinde, 6 farklı kıtadan ülkelerin bayraklarının renklerine bürünüyor.

Dünyanın tüm renkleri Samsunda

16 Temmuz 2017 14:32

Samsun Çarşamba Havalimanı tarihinin en kalabalık dönemlerini yaşıyor. Japonya’dan Türkmenistan’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Tayland’a kadar dünyanın her noktasından sporcular, günün farklı saat dilimlerinde, Deaflympics 2017 için Samsun’a iniş yapıyor.

En kalabalık kafile Rusya

Rusya’nın ardından, Deaflympics 2017’de mücadele edecek en kalabalık ikinci yabancı kafileye sahip Ukrayna’dan sporcular da Samsun’a ulaştı. Bu kafilenin sorumluluğunu üstlenen Leonid Kasitskyi, “Samsun’a geldiğimiz için mutluyuz. Burada her şeyin pozitif olmasını diliyorum. Dört yılda bir düzenlenen bu organizasyonun başlamasına kısa bir süre kaldı. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin kültürünü gayet iyi tanıyoruz. Umarım burada başarılı olacağız” diye konuştu.
Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı oyunlarını ağırlayacak olan Samsun, 30 Temmuz’a kadar dünyanın tüm renklerinin buluşma noktası olmaya devam edecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!