Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » “Dünyanın üst otoriteye ihtiyacı var”

“Dünyanın üst otoriteye ihtiyacı var”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (GASAM) düzenlediği “İnsan Hakları Hukukunda Halep” konulu panelde, Suriye’de insan hakları ihlalleri üzerine konuşuldu.

“Dünyanın üst otoriteye ihtiyacı var”

30 Aralık 2016 16:25

Üniversitenin Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan GASAM Başkanı Cemal Demir Suriye’deki krizi, yerel iç savaş, bölgesel kriz ve küresel rekabet olarak 3 şekilde tanımladığını, bu 3 aşamada da dünyanın evrensel ahlak değerlerinin yerle bir edildiğini ifade etti. Müslümanların da Suriye’deki duyarsızlığına dikkat çeken Demir, genç zihinlerin çözüm için kendi reçetelerini yazmaları gerekliliğine işaret etti.

"DEVLETLER TERÖR ÖRGÜTÜ KILIĞINDA"

Suriye savaşının bütün bilinenleri altüst ettiğini söyleyen GENAR Başkanı İhsan Aktaş, soğuk savaş döneminde bile her şeyin bir hukuku olduğunu, bir ülkenin başka bir ülke üzerindeki işgalini bir haklılık prensibine dayandırdığını, Irak ile başlayan menfaate dayalı işgal hareketinin son halkasının Suriye’de sürdürüldüğünü belirtti. Artık savaşların hukukuyla birlikte ahlakının da kalmadığını söyleyen Aktaş, devletlerin özellikle Ortadoğu’da terör örgütü kılığına girmesinin uzun vadede insanlar için en tehlikeli şey olduğunu ifade etti.

Suriye Nur Derneği Başkanı Dr. Mehdi Davut, savaş öncesindeki Suriye’den bahsettiği konuşmasında, ülkedeki baskıcı rejimin hayatı nasıl olumsuz etkilediğine dair içeriden bir göz olarak bilgi verdi ve insanların adeta bir korku cumhuriyetinde yaşadıklarını söyledi.

“BM, 3. DÜNYA SAVAŞI'NI ENGELLEYEMEYECEK”

Evrensel hukukun Suriye’de nasıl uygulandığı üzerine konuşan Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi Hukuk Direktörü Av. Mustafa Demiral, küresel savaşların önüne geçmek için ve dünyada barış, adalet ve güvenliği sağlamak üzere kurulan BM’nin uygulamada ne denli eksik kaldığına dikkat çekti. Devletlerin rızaî olarak imzaladıkları uluslararası hukuk anlaşmalarında, kuralları ihlal edenlere yaptırım uygulayacak bir üst otorite olmamasının Suriye’deki mevcut durumun yaşanmasına sebep olduğunu söyleyen Demiral, küresel bir lidere acil ihtiyaç olduğunu aktardı. BM’nin işleyişindeki düzensizlik ve siyasi aktörlerin güçlü tavrının Suriye’de işlenen insanlık suçlarının yargılanmasına engel teşkil ettiğini aktaran Demiral, BM’nin 3. dünya savaşının çıkmasına engel olamayacağını da sözlerine ekledi.

"SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASI 25 YILI BULACAK"

İNSAMER Araştırmacısı Soner Doğan Arap baharının Suriye bilançosuyla ilgili bilgi verdi. 6 yıllık süreçte 500 bin insanın öldüğünü, 1 milyondan fazla insanın yaralandığını, 13 milyon insanın mülteci konumunda yaşadığını söyleyen Doğan; bazı kaynaklarda yer alan BM’nin 2015 yılından itibaren Suriye’de ölen insanların kaydını tutmadığı bilgisine dikkat çekti. Suriye’nin yeniden inşası için yıllık 7,5 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirten Doğan, toparlanmanın 20-25 yılı bulabileceğini söyledi.
 

Etiketler: Av. Mustafa Demiral, Birleşmiş Milletler, Dr. Mehdi Davut, Evrensel hukuk, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, GENAR, İhsan Aktaş, İNSAMER, Suriye, Suriye Nur Derneği, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç