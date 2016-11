İstanbul’da 11-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Pera 64’te kurulacak olan geçici radyo istasyonu RBMA Radio (Red Bull Music Academy Radio) İstanbul’dan tüm dünyaya yayın yapacağı bildirildi. Radyo istasyonu 10 günde 70 sanatçı, 60 radyo programı, 6 paralel etkinlik ve 8 canlı stüdyo performansına sahne olacak. Projede ayrıca sanatçı röportajları, tematik programlar, özel çalma listeleri, projeye konuk olacak yabancı sanatçıların programları ve canlı performans kayıtları müzik severlerin beğenisine sunulacak. İlk sekiz gün boyunca saat 16.00-17.00 arasında Gökçen Kaynatan, Yeni Türkü, Zafer Dilek, Seyyal Taner, Okay Temiz, Cahit Berkay ve Murat Özkent gibi Türk müziğine uzun yıllar emek veren isimlerin yer bulacağı Efsaneler Kuşağı, Türk pop müziğiyle ilgili yazdığı kitaplar ve yazılarla tanınan uzman isim Murat Meriç’in sunumuyla dinleyicilere ulaşacak. Programlar, geçtiğimiz senelerde Los Angeles, New York, Berlin ve Detroit gibi dünyanın pek çok prestijli şehrinde konuşlanan radyonun takipçileri tarafından dünyanın her yerinden dinlenebilecek.

10 günlük program kapsamında Mirkelam, Ayşegül Aldinç ve Yasemin Mori gibi başarılı isimler radyo stüdyosuna konuk olurken, İnsanlar, Can Güngör, 90BPM, Korhan Futacı Gaye Su Akyol, Ceylan Ertem, Palmiyeler ve Baba Zula gibi sevilen isimler ise stüdyoda, radyo üzerinden dinleyicilerle buluşacak ve canlı performanslar sergileyecek. Her türden iyi müziği yaymak mottosuyla yola çıkan RBMA Radio İstanbul’da İnsanlar, Adamlar ve Hayvanlar Alemi gibi alternatif müzik grupları da kendine yer bulacak.