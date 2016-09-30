Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kültür sanat
  •  » Dünya'ya en yakın yıldız hangisidir? İşte dünya'ya en yakın yıldızın ismi..

Dünya'ya en yakın yıldız hangisidir? İşte dünya'ya en yakın yıldızın ismi..

İnsanoğlu gün içerisinde sayısız şekilde soruya cevap arar bazılarını geçmiş tecrübelerinden hareketle çözebiliyorken bazen de aklına takılan soruların cevabını öğrenmek için araştırmaya başlar. Bu tür sorulardan bir tanesi de dünyaya en yakın yıldızın hangisi olduğudur. Peki dünya'ya en yakın yıldız hangisidir? İşte dünya'ya en yakın yıldızın ismi..

Dünyaya en yakın yıldız hangisidir? İşte dünyaya en yakın yıldızın ismi..

30 Eylül 2016 09:28

Sonda söylenmesi gerekeni en başta söyleyelim.  Dünya'ya en yakın yıldız her sabah doğan her akşam batan ve ışık kaynağımız olan ''Güneş''tir..

Çoğu insan güneşin de bir yıldız olduğunu genelde düşünmez ama her sabah doğudan doğan hayat kaynağının Dünya'ya en yakın yıldız olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

Şimdi gelelim asıl sorumuzun cevabına...

Dünya'ya en yakın yıldızın bilinen adı Proxima Centauri'dir ve bu 1915 yılında keşfedilmiştir.

DÜNYAYA EN YAKIN YILDIZ: PROXİMA CENTAURİ YILDIZI

Proxima Centauri, Erboğa Takımyıldızı bölgesinde G-bulutu içinde Güneş'ten 4,24 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kırmızı cücedir.

1915 yılında İskoçyalı astronom Robert Innes tarafından keşfedilmiştir. Innes, Güney Afrika'daki Union Rasathanesi'nin müdürüydü.

Proxima Centauri 11,05 kadirle çıplak gözle göremeyecek kadar sönük olmasına rağmen bilinen Dünyaya ve Güneş'e en yakın yıldızdır. (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: astronomi haberleri, coğrafya haberleri, Dünyaya en yakın yıldız hangisidir, güneşe en yakın yıldız hangisidir, İşte dünyaya en yakın yıldızın ismi, proxima centauri yıldızı nedir


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!