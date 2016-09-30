Sonda söylenmesi gerekeni en başta söyleyelim. Dünya'ya en yakın yıldız her sabah doğan her akşam batan ve ışık kaynağımız olan ''Güneş''tir..

Çoğu insan güneşin de bir yıldız olduğunu genelde düşünmez ama her sabah doğudan doğan hayat kaynağının Dünya'ya en yakın yıldız olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

Şimdi gelelim asıl sorumuzun cevabına...

Dünya'ya en yakın yıldızın bilinen adı Proxima Centauri'dir ve bu 1915 yılında keşfedilmiştir.

DÜNYAYA EN YAKIN YILDIZ: PROXİMA CENTAURİ YILDIZI

Proxima Centauri, Erboğa Takımyıldızı bölgesinde G-bulutu içinde Güneş'ten 4,24 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kırmızı cücedir.

1915 yılında İskoçyalı astronom Robert Innes tarafından keşfedilmiştir. Innes, Güney Afrika'daki Union Rasathanesi'nin müdürüydü.

Proxima Centauri 11,05 kadirle çıplak gözle göremeyecek kadar sönük olmasına rağmen bilinen Dünyaya ve Güneş'e en yakın yıldızdır. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK