Dünyaya erken merhaba diyenler buluştu

Şişli Memorial Hastanesi 17 Kasım Dünya Prematüre nedeniyle etkinlik düzenlendi. Hayata tutunmaya çalışan bebeklerin yaşadıklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak için yapılan etkinlikte konun uzmanları, aileler ve prematüre çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı, Yenidoğan ve Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Ercan Tutak, prematüre bebeğin hayata tutunması için tam donanımlı merkezlerde takip edilmesine vurgu yaptı.

"Türkiye'de her yıl 1,5 milyon kadar çocuk doğuyor, bunların 150 bini prematür"

Prematüre çocukların yaşadığı sorunlara değinen Doç. Dr. Ercan Tutak, "Türkiye'de her yıl 1,5 milyon kadar çocuk doğuyor, bunların 150 bini prematür. Bunların yaklaşık 50 bini 1000 gramın altında doğuyor. Dünyada 10/1 oranında bebeğin prematüre doğma riski vardır. Prematüre bebeklerin iç organ gelişimi tamamlanmadığından doğduğu için akciğer ile ilgili sıkıntılar gelişebiliyor. Beyin ve sinir gelişimleri tamamlanmadan doğdukları için soluk almayı unutabilirler. Buna apne deniliyor. Nefes tutma nöbetleri olabiliyor. Kan şekerlerini kontrol edemiyorlar, metabolizmaları ona göre ayarlanmış değil. Beslenme problemler olabiliyor. Anne sütü dışında başka bir gıda aldıklarında bağırsakların ciddi problemler olabiliyor. Görme ve işitme sorunları olabiliyor. Bu tür sorunlarla mücadele etmek zorunda kalınabiliyor. Doğum haftası ne kadar küçükse bu sorunların sayısı ve şiddeti o kadar ağır oluyor" şeklinde konuştu.

Bebeğin prematür doğmaması için iyi bir kadın uzmanın gebelik sürecini takip etmesi şart diyen Doç. Dr. Tutak, "Anne ve bebekte tespit edilmiş prematür doğum eylemi için riskli görülen bebekse kadın doğum uzmanlarından daha özel yan dal olan uzmanlık olan perinatoloji merkezinde takip edilmesinde fayda var. Prematüre bebeğin doğumunun önlenmesi en başta yapılması gereken durum. Buna rağmen doğdu diyelim; o zaman da iyi merkezlerde takip edilmesi, prematüre bebeğin sağkalımı açısında daha önemli. Tecrübeli yenidoğan uzmanı ve tecrübeli yenidoğan hemşire ekibiyle bunların sağ kalım oranı çok daha fazla artmaktadır" ifadelerini kullandı.

