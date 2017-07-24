Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor

Türk makarna sektörü, son yıllarda kaliteli üretim, çeşit ve ihracatta yakaladığı yükseliş trendini bu yıl da sürdürüyor. Önüne bu yıl için ‘1 milyon ton ihracat’ gibi dev bir hedef koyan sektör, psikolojik eşik olarak gördüğü 700 milyon dolarlık bu hedefi gerçekleştirmesinin ardından da ihracat payını 1 milyar dolara çıkarmaya kilitlenecek.

“Dünyanın ikinci büyük ihracatçısıyız”

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Külahçıoğlu, makarna sektörünün son yıllardaki gelişimini ve Türkiye’nin sıçrayarak ilerlediği dünya pazarını İHA muhabirine değerlendirdi. Türkiye’nin, makarnalık durum buğdayı üretiminde dünyada 4’üncü sırada yer aldığını ve kaliteli bir üretimi olduğunu vurgulayan Külahçıoğlu, “Makarna üretimi açısından son 10 yılda özellikle çok hızlı bir ivme içerisindeyiz. İtalya’dan sonra şu anda ikinci büyük ihracatçı durumundayız. Dünyada 154 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu çok önemli; pazar çeşitliliğimiz ve dünyaya Türk makarnasını tanıtma anlamında önemli bir başarıya imza attı sektör” dedi.

“İç tüketimde 8,5 kiloyla en yüksek değerimize ulaştık”

İç tüketimde de gerek derneğin yaptığı çalışmalar gerekse insanların artık sağlıklı tüketimle ilgili bilinçleri arttıkça makarna tüketiminin giderek arttığına dikkat çeken Külahçıoğlu, “Geçen yıl kişi başı 8,5 kiloyla en yüksek değerimize ulaştık ve dünya sıralamasında da 19’uncu sıradan 10’uncu sıraya kadar yükseldik. Büyük bir sıçrama oldu. Bunda sektörün kabuk değiştirmesinin etkisi büyük oldu. Son yıllarda tüm arkadaşlarımız yatırımlarını, teknolojilerini yenilediler, kapasitelerini artırdılar. Bu da makarna kalitesine ve çeşitliliğine yansıdı. Yeni yatırımlarla farklı çeşitteki makarnalar artık Türkiye’de üretiliyor. Daha kaliteli üretim yapabiliyoruz. Teknolojilerin hepsi hemen hemen yenilendi. Dolayısıyla gerek dünya pazarlarındaki rekabet açısından önümüz açılmış oldu gerekse iç tüketimde daha güzel, daha kaliteli ürünler sunabilir hale geldik. Aynı şekilde durum buğdayındaki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın almış olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım politikasına etkisiyle başarı hep birlikte geliyor” diye konuştu.

“Hedef pazarlarımız Hindistan ve Çin’de yakaladığımız çok ciddi artışlarla ilk 6 ayda ihracatımız yüzde 22 arttı”

Türkiye’nin yıllık makarna üretimi ve ihracatına ilişkin bilgiler de veren Külahçıoğlu, 2016 yılında toplam makarna ihracatının 831 bin tona ulaştığını, iç tüketimin ise 650 bin ton olarak gerçekleştiğini söyledi. Makarna üretiminde geçen yıl toplamda 1,5 milyon tonu geçtikleri bilgisini veren Külahçıoğlu, “Üretim kapasitemiz bunları karşılamaya yeterli, halen de yeni yatırımlar gerçekleşiyor. Bu anlamda büyümenin önü açık. Nitekim 2017 yılının ilk 6 ayında ihracattaki artış devam etti. Özellikle hedef pazarlarımız Hindistan ve Çin’de çok ciddi artışlarımız var. 2017’nin ilk 4 ayında Çin’e yaptığımız ihracat yüzde 43, Hindistan’a ihracatımız ise yüzde 59 arttı. Bu iki hedef pazarımızdaki artış, genel başarımızda da etkili oldu” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz; 1 milyon ton ihracat, 1 milyar dolarlık pay”

Makarna sektörünün bu yılın ilk 4 ayında 320 bin ton, ilk 6 ayında da yaklaşık 500 bin ton ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Külahçıoğlu, ihracatta ilk 6 aydaki artışın yaklaşık yüzde 22 olduğunu belirtti. Makarna sektörü olarak yıl başında kendilerine bir ihracat hedefi belirlediklerini kaydeden Külahçıoğlu, şöyle devam etti: “İlk 6 ayda yüzde 22 artışı yakaladık. Bu da yıl başında koyduğumuz hedefe ulaşacağımızı gösteriyor. Bu yıl 1 milyon ton ihracat hedefimiz var. Sektör olarak bunu gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İhracat hedefimizin parasal karşılığı yaklaşık 700 milyon dolar. Biz ton olarak ifade ediyoruz. 1 milyon ton barajı bizim için önemli, psikolojik bir sınır olarak görüyoruz. Onu geçtikten sonra da hedefimizi ihracatta 1 milyar dolara çıkarmayı öngöreceğiz. Büyüyen bir sektör. Umarım dünya pazarlarındaki bu ağırlığımız önümüzdeki yıllarda engellendiğimiz Amerika ve Avrupa Birliği (AB) pazarlarında da önümüzün açılmasıyla daha yüksek rakamlara ulaşır.”

“AB kotası kalkarsa 3 yılda 2 milyar dolarlık ihracatı taahhüt ediyoruz”

AB ve Amerika’nın Türkiye’ye uyguladığı kota ve anti-dampingin, Türk ihracatçısının önünde önemli bir engel olduğunun altını çizen Külahçıoğlu, AB’nin uyguladığı kota nedeniyle Türkiye’nin, tüm AB ülkelerine toplamda sadece 20 bin ton ihracat gerçekleştirebildiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Halbuki oradaki potansiyel çok daha fazla. AB’de kotanın kalkması halinde ihracatımızı 3 yıl içerisinde 2 milyar dolara çıkarmayı biz sektör olarak taahhüt ediyoruz. Bu yıl konu müzakere masasında. Gerek Ekonomi Bakanlığımız gerek AB Bakanlığımız nezdinde biz girişimlerimizi yaptık, dosyalarımızı hazırladık, kendilerine sunduk ve yakından takip ediyoruz. Umarım yıl sonuna doğru bu konuda olumlu bir cevap alırız. Sektörümüzün önünü açacak, ülkemizin döviz kazancında önemli bir kalemini artıracak bir atılım olacak. Amerika’da ise yaklaşık 20 yıl önce konulan bir anti-damping ve telafi edici vergi uygulaması var. Aslında güncelliğini yitirmiş, bugünkü şartlara hiç uymayan, o günkü koşullarda oluşmuş bir şey. Bunun da yine 2 yıl içerisinde tekrar gözden geçirme toplantısı olacak. Oradan da olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Sektör olarak hep birlikte hareket ediyoruz, görüşmelere katılıyoruz, ülke savunması yapıyoruz. Umarım bir dahaki görüşmede bunları da çözmüş oluruz.”

Kıymet Gökçe - Koray Ünlü