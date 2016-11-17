İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1970 yılından beri Anadolu Yakası'nda hizmet veren, günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen Ataşehir Meyve Sebze Halini, Tuzla’da kuracağı modern bir komplekse taşıyacak. Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde 450 bin metrekare araziye kuracak olan hal, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte ve dünyaya örnek kompleks olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın “Dünyaya örnek olacak bir hal projesi yapacağız” fikri hayata geçiriliyor. Yeni inşa edilecek olan hal kompleksi, uluslararası standartlarda, altyapı ve hijyen sorunu olmayan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gelişmelere açık ve alan ihtiyacını karşılayabilecek. Mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama, satış vb. tüm hareketlerin en hızlı ve kontrollü yapılabilecek, mal indirme ve satış alanlarının farklı güzergahları kullanarak trafik oluşturmayacak, esnaf, idari personel ve tüm müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte sosyal tesisler ile donatılmış olması ön planda tutuluyor. Yeni Hal kompleksi inşaatın Ocak ayında başlaması ve bir yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Yer seçiminde “ulaşılabilir” olması etkin oldu

Hal tesisin yer seçiminde ise özellikle şehir yerleşim alanında olmayan, tesisin ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklük ve nitelikte, ulaşılabilir, özellikle kent içi ve kent dışı trafik yoğunluğunu arttırmayacak, çevre yolları bağlantıları sorunsuz bir şekilde yapılacak nitelikleri araştırılarak Aydınlı Mahallesi seçildi.

240 dükkan yer alacak

450 bin metrekare araziye kuracak olan Aydınlı Meyve Sebze Halinin toplam inşaat alanı 205 bin 630 metrekare olacak. Bu alanda 240 adet dükkan, satış birimleri, giriş kontrol noktaları, gıda kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, atık depolama alanları, idari bina, otoparklar, itfaiye istasyonu, temizlik birimi, otel, cami, kafeler, büfeler, restoran, sağlık ocağı, eczane, PTT ve banka şubeleri yer alacak.

2 bin 742 araçlık otoparklar yapılacak

Özellikle hal içerisinde trafik sorunu oluşmaması amacıyla, ürün giriş ve çıkış noktaları farklı güzergahları kullanacak. Ayrıca otopark sorunu oluşmaması için de açık ve kapalı otopark alanları yer alacak. Tesis içerisinde bin 133 araçlık binek araç, 408 araçlık kamyonet ve bin 201 araçlık TIR ve kamyon otoparkları oluşturulacak.

Zengin sosyal donatı alanları olacak

Hal tesisi içerisinde sosyal donatı alanlarına ayrı bir önem verilerek, tesisi kullanan herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturulacak. Proje kapsamında 80 yatak kapasiteli otel, cami, 2 adet kafeterya, 16 adet büfe, 1 adet Restoran, PTT şubesi, 5 adet banka şubesi, 3 bin 700 metrekare park alanına yer verildi.

Bin 118 ağaç dikilecek

Çevre dostu olarak planlanan yeni hal tesisinde, yeşil alanlar oluşturulacak. Bu alanlar hem sosyal amaçlı kullanılacak hem de ağaçlandırma yapılarak karbon salınımına yönelik adım atılmış olacak. Ağaçlandırma için ayrılan alana bin 118 ağaç dikilmesi planlanıyor. Ayrıca bin 427 çalı, 278 bin adet yer örtücü bitki dikimi yapılacak.

Tuzla’da ticaret artacak, yeni istihdam kapısı açılacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hal projesi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş’a teşekkür etti. Yazıcı, Sebze ve Meyve Hali’nin ilçe ekonomisine artı değer katacağını, en az 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi. Halin farklı sektörleri besleyen bir kaynak oluşturacağına değinen Başkan Yazıcı, “Sebze ve meyve halinin Tuzla’da ticareti canlandıracağına inanıyorum. İlçemizin gelişmekte olan Aydınlı Mahallesi’nde bu yatırımın yapılması, bölgenin her alanda gelişimini de tetikleyecek. Hal, ilçemizdeki iş imkanlarını arttıracak, en az 4 bin kişi istihdam edilecek. Tuzlamız’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.