Olay, Bingöl’ün Genç ilçesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Bingöl güzergahına giden plakası öğrenilemeyen araç, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçan araca polis ekiplerince açılan ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda iki şüphelinin kaçtığı belirtilirken, araçta yapılan aramada uyuşturucu maddesi bulunduğu belirtildi.

Olayı doğrulayan Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, araçta bulunan iki kişinin ise Murat Nehrine atlayarak kaçtığını söyledi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Sinan Atan