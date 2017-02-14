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'Dur' ihtarına uymadı polise çarptı: 1 şehit

İzmir’in Bergama ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu bir polis memuru şehit oldu.

Dur ihtarına uymadı polise çarptı: 1 şehit

14 Şubat 2017 11:02

Alınan bilgiye göre, trafik polis memuru Nedim Öner’e (43) Çanakkale karayolundaki kontrol noktasında uygulama yaptığı sırada, 'dur' ihtarına uymayan 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Öner, sağlık ekiplerince Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada şehit oldu. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, araç Bergama Şehir Stadı yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Nedim Öner’in cenazesi bugün Bergama Kaymakamlığı önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Manisa’ya gönderilecek.

Sertan Ergit 

Etiketler: İzmir, kaza, polis, şehit


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