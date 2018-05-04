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'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polisin 'dur' ihtarına durmayarak bir polis memurunun yaralanmasına neden olan araç, Koyulhisar ilçesinde jandarma tarafından ateş açılarak durduruldu. Aracın içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü

04 Mayıs 2018 09:03

 Edinilen bilgiye göre, Erzincan’dan yapılan bir ihbar üzerine N.S.K. yönetimindeki 05 DM 907 plakalı otomobil, Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis tarafından durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan araç, polis memurunun üzerine kırıp M.G. adlı polisin yaralanmasına neden oldu. Suşehri ilçesini geçip Koyulhisar ilçesine giden araç, jandarmanın da 'dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı. Ateş açılarak durdurulan aracın içerisindeki Nuran A. (57) yaralandı. Yaralı kadın Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nuran A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü N.S.K. gözaltına alınırken, eşi K.K. ise olaydan yara almadı.
Araç sürücüsü N.S.K.‘nın FETÖ suçlamasıyla hava kuvvetlerinden ihraç edilen eski bir asker olduğu öğrenildi. Nuran A.’nın ise N.S.K.'nin kayınvalidesi olduğu anlaşıldı. N.S.K.‘nın Erzincan’da yaşayan eşi K.K. ve kayınvalidesi Nuran A.’yı zorla kaçırdığı iddiası üzerine polis tarafından arandığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.  

 

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