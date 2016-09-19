Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Durak köyü kırsalında kaçakçılık yaptığı bildirilen bir gruba yönelik güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Durak Jandarma Karakolu tarafından yürütülen operasyon sırasında ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçanlara açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ziyap Özer'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralılar Sadık Bahadır ve Seyfettin Kılıçoğlu'nun ise tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkan Çapraz