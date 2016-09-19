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Dur ihtarına uymayan kaçakçılar, vurularak durduruldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘Dur’ ihtarına uymadıkları için 3 kaçakçının vurularak yaralandığı belirtildi.

Dur ihtarına uymayan kaçakçılar, vurularak durduruldu

19 Eylül 2016 18:15

Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Durak köyü kırsalında kaçakçılık yaptığı bildirilen bir gruba yönelik güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Durak Jandarma Karakolu tarafından yürütülen operasyon sırasında ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçanlara açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ziyap Özer'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralılar Sadık Bahadır ve Seyfettin Kılıçoğlu'nun ise tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Erkan Çapraz

Etiketler: dur ihtarı, hakkari


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