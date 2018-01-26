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Dur ihtarına uymayan kişi ağır yaralandı

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç başka araçlara çarparak durdu. Duran araçtan yaya olarak kaçmaya başlayan bir kişi bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Dur ihtarına uymayan kişi ağır yaralandı

26 Ocak 2018 04:03

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda polis ekipleri uygulama yaparken, durumundan şüphelendikleri 34 NL 4159 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü ise aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan aracı takip etmeye başladı. Kısa süre yaşanan kovalamacanın ardından araç İstiklal Mahallesi Metrek Sokakta bulunan 3 araca çarptı. Çarpma nedeniyle araba hasar aldı. Bunun üzerine araçta bulunan biri çocuk 4 kişi kaçmaya başladı. Piyalepaşa Bulvarı'na kaçan şüphelilerden biri, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

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